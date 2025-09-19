HOYSuscripcion LR Focus

¿Quiere estudiar o trabajar en el exterior? Conoce cómo participar en feria de ofertas internacionales en Perú

El 16 de octubre se llevará a cabo la Expo Exterior 2025 en Lima, donde más de 25 instituciones ofrecerán información sobre becas y programas académicos. El ingreso es gratuito y se brindarán charlas y asesorías personalizadas.

Cada vez más jóvenes peruanos eligen estudiar en el extranjero para mejorar su desarrollo profesional. En el último año, más de 2600 estudiantes optaron por Australia, atraídos por su alta calidad de vida. Foto: ExpoUniversidad

Cada vez más jóvenes peruanos optan por estudiar en el extranjero con el objetivo de impulsar su desarrollo profesional y acceder a mejores oportunidades laborales en un mercado globalizado. Durante el último año, más de 2600 estudiantes peruanos eligieron Australia como destino educativo, atraídos por su alta calidad de vida, buenas perspectivas de empleabilidad y la posibilidad de acceder a la residencia permanente. Esta cifra refleja una tendencia en aumento entre quienes buscan una formación académica internacional.

Entre las carreras más elegidas por los peruanos en Australia destacan las relacionadas con negocios y gestión (25%), seguidas por ingeniería (17%) y ciencias sociales y humanidades (15%), demostrando un interés creciente por áreas con alta demanda global.

Expo Exterior 2025, el gran sueño universitario

En un contexto de creciente interés por estudiar en el extranjero, llega a Lima la Expo Exterior 2025, un evento dirigido a estudiantes universitarios que buscan ampliar sus horizontes académicos fuera del país. La feria se realizará el jueves 16 de octubre, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en Casa Andina Hoteles (Av. La Paz 463, Miraflores), con ingreso completamente gratuito.

Este encuentro está pensado como un puente entre los estudiantes peruanos y más de 25 instituciones educativas internacionales, ofreciendo información sobre becas, apoyos financieros y alrededor de 3,500 programas académicos que permiten estudiar, trabajar y migrar a más de 15 países.

Los asistentes podrán participar en charlas informativas, asesorías personalizadas y paneles con testimonios reales de peruanos que ya estudiaron en el extranjero, quienes compartirán sus vivencias, retos y oportunidades al dar este gran paso en su formación profesional.

El evento reunirá a representantes internacionales de Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos y España que ofrecerán información directa sobre programas de pregrado, posgrado y especializaciones, junto con opciones de becas y convenios. De esta manera, los asistentes podrán explorar en un solo lugar distintas alternativas de formación académica en el extranjero.

“Nos preparamos pensando en los sueños de los jóvenes peruanos. En esta feria queremos que cada estudiante encuentre el camino que mejor se ajuste a su realidad: ya sea por presupuesto, por excelencia académica o por el país al que anhela llegar. Nuestro propósito es que nadie sienta que estudiar en el exterior es un sueño inalcanzable”, manifestó Andrea Palacios, CEO Expo Exterior.  

