Sujeto fue condenado a 8 años de prisión por amenazar de muerte a fiscal de Ica desde un perfil falso en Facebook

El sujeto usó un perfil falso para amedrentar a la fiscal, quien tuvo que interrumpir sus labores. | Composición LR

El sujeto usó un perfil falso para amedrentar a la fiscal, quien tuvo que interrumpir sus labores. | Composición LR

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El Poder Judicial dictó una condena de ocho años de prisión efectiva a Anthony Bazán, tras la gestión de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ica y Cañete, que lo acusó de amenazar de muerte a un fiscal provincial del Distrito Fiscal de Ica y a su familia para forzar su renuncia.

Según la investigación encabezada por la fiscal provincial Anyela Salazar Alca, el sentenciado ejecutó actos de amedrentamiento mediante Facebook, plataforma en la que difundió amenazas con apoyo de material audiovisual y aplicaciones de edición de voz como Voice Changer y VivaVideo, con el fin de dificultar su identificación.

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Sujeto usó perfil falso

En el juicio oral, la Fiscalía demostró que Bazán creó un perfil falso en redes sociales para hostigar al representante del Ministerio Público e impedir que siguiera desempeñando sus labores. Para sustentar la condena, se presentaron pruebas documentales, declaraciones de testigos y distintas pericias.

Además de la pena de cárcel, la autoridad judicial dispuso el pago de S/5.000 por concepto de reparación civil a favor del fiscal afectado y de S/2.000 al Estado.

El Ministerio Público destacó que el fallo constituye un antecedente relevante para proteger a los operadores de justicia, a quienes considera defensores de derechos humanos.

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