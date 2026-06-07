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Instalan mesa de votación en un arco de cancha de fútbol en Carabayllo y la razón detrás sorprende

La estructura deportiva fue acondicionada con tela negra y mesas del colegio El Progreso para acoger el módulo de sufragio durante la segunda vuelta electoral de este 7 de junio. Su uso sería exclusivo para un determinado grupo de ciudadanos.

El curioso punto de votación se instaló en el arco de un colegio en Carabayllo
El curioso punto de votación se instaló en el arco de un colegio en Carabayllo | Composición LR / América-CanalN
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Una mesa de votación para la segunda vuelta electoral en Perú fue instalada debajo del arco de una cancha de fútbol. El inusual hecho se registró la mañana de este 7 de junio en el interior del colegio El Progreso, donde se apreció que esta estructura fue acondicionada para recibir a electores.

Para cumplir con esta función, el arco fue cubierto con una tela negra y, en medio, se instaló una cabina de votación privada, según las imágenes difundidas por América Noticias. A pesar de que el espacio ya estaba listo para recibir a los votantes, todavía no contaba con el personal requerido como miembros de mesa.

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¿Por qué se instaló una mesa de votación en un arco?

De acuerdo con el medio, la cabina de sufragio se instaló en este punto para facilitar la votación de ciudadanos que tienen alguna discapacidad física que les impida subir a otros niveles del centro educativo. “El personal del Ejército nos dijo que correspondía para personas que quizás no puedan subir o van en sillas de ruedas”, informó el reportero.

Por su parte, la conductora del programa agregó que este tipo de mesas suele tener un funcionamiento particular. “Lo que normalmente sucedía es que, si a estas personas les tocaba votar en un segundo o tercer piso, los miembros de mesa de ese centro de votación bajaban hasta el primer piso y regresaban. Por eso es que no hay número (en la mesa ubicada en el arco)”, indicó.

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