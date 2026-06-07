Reportan retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima por falta de personal y material electoral

Retrasos en la instalación de mesas de sufragio en Lima | Composición LR / América / Latina

Retrasos en la instalación de mesas de sufragio en Lima | Composición LR / América / Latina

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La jornada electoral de este domingo 7 de junio inició con algunos percances. En diversos puntos de Lima, ciudadanos reportaron demoras en la instalación de las mesas de votación a la hora programada (7.00 a. m.) debido a la falta del personal mínimo requerido por cada módulo de sufragio y a retrasos en la entrega del material electoral.

Ausencia de miembros

En la mesa n.° 043799 del Colegio Melitón Carbajal, en Lince, los electores no podían sufragar hasta pasadas las 8.00 a. m. debido a la falta de miembros de mesa. "Lastimosamente no han venido ni si quiera los reemplazos, ni el presidente, ni el secretario. Solo hay dos personas esperando desde las seis de la mañana”, señaló una representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a Latina.

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Esta no sería la primera vez que se producen demoras en esta institución. Un votante aseguró que durante la primera vuelta se registró un problema similar. “Se repite lo mismo de la vez anterior, nos atendieron a partir de las once de la mañana porque tuvieron que ir dos veces a arreglar la computadora. Ahora vine confiado, pero ni si quiera están completos los miembros”, indicó un adulto mayor perjudicado.

Falta de material

Por otro lado, en la mesa n.° 038983 del colegio Rosa de Santa María, en Breña, los miembros de mesa indicaron que no recibieron a tiempo la documentación necesaria para dar inicio a las votaciones. “Estamos desde las seis de la mañana y todavía no tenemos el material electoral”, indicó a América Noticias uno de los afectados. Esta situación se produjo alrededor de las 7.00 a. m., pese a la presencia de los miembros titulares y suplentes en este punto de sufragio.

A través de sus cuentas oficiales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, para que se efectúe la entrega del material electoral en los locales de votación, estos espacios deben contar con la presencia de tres integrantes (titulares, suplentes o electores de la fila). En caso contrario, no se puede entregar el material y, por tanto, no se llega a instalar la mesa de sufragio, explicó la entidad.

ONPE aclara criterios para entrega de material electoral

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