Un arqueólogo levanta una piedra y encuentra un guardián romano escondido bajo un cuartel durante 1.600 años

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Una talla de piedra romana que representa a un espíritu guardián fue descubierta en Vindolanda, Reino Unido, tras permanecer oculta bajo el suelo de un cuartel militar durante más de 1.600 años. Los arqueólogos afirman que el hallazgo aporta nuevas pruebas sobre la vida romana cerca del Muro de Adriano.

La escultura fue encontrada en junio, durante unas excavaciones en un barracón del siglo IV. El Dr. Andrew Birley, director de las excavaciones de Vindolanda, vio una losa de piedra con una forma inusual mientras excavaba. La levantó, le dio la vuelta y en la cara oculta apareció un rostro humano tallado, intacto desde la época romana.

¿Para qué servían los guardianes romanos?

Los expertos pronto identificaron la figura como un genio, un espíritu guardián de la religión. Los romanos creían que cada hogar, lugar y comunidad tenía un ser que velaba por ellos. Las familias honraban a estos espíritus en pequeños santuarios con comida, vino y otras ofrendas rituales, con la esperanza de obtener protección y buena fortuna.

El Dr. Andrew Birley con una escultura de arenisca que representa a un genio. Foto: The Vindolanda Trust

El relieve muestra a la imagen sosteniendo una cornucopia en una mano. El cuerno de la abundancia simbolizaba la riqueza y la prosperidad. En la otra mano sostiene una pátera, un cuenco poco profundo utilizado en ritos religiosos. Estos detalles permitieron a los expertos identificar la figura poco después de que el arqueólogo compartiera fotografías con especialistas en arte romano.

"Una vez que supimos a quién habíamos encontrado, nos pareció de lo más apropiado. Fue casi como si la propia Vindolanda se hubiera puesto en contacto con el equipo y les hubiera dicho discretamente: ‘Aprobamos lo que están haciendo’. Como arqueólogos, momentos como estos son increíblemente raros, y nos sentimos privilegiados de haber descubierto y preservado una parte tan importante de la historia del yacimiento", compartió Birley en un comunicado de prensa.

Una imagen que logró conservarse en el tiempo

Los investigadores creen que el relieve estuvo en un santuario doméstico antes de que alguien lo colocara bajo el suelo del cuartel. Se desconoce el motivo por el que la escultura acabó allí. El enterramiento bajo el suelo de piedra protegió la talla de la intemperie y de daños posteriores, conservando intactos muchos detalles.

Vista aérea del fuerte romano de Vindolanda. Foto: The Vindolanda Trust

En la Britania romana abundan las inscripciones dedicadas a un genio, lo que demuestra la popularidad de esta creencia. Sin embargo, las tallas de piedra de estos espíritus guardianes son mucho menos frecuentes. Este ejemplo ofrece a los arqueólogos un objeto singular con un contexto arqueológico bien definido, lo que aumenta su utilidad para futuras investigaciones.

¿Cuál es el origen del guardián romano?

Es probable que la imagen fuera tallada por un cantero local que trabajaba en el norte de Gran Bretaña. Los arqueólogos sugieren que la obra procede de Vindolanda o de un taller cercano. Una posible fuente es el fuerte romano de Lanchester, en el condado de Durham, donde se realizaban trabajos de talla de piedra de gran destreza durante la época romana.

Vindolanda se encuentra al sur del Muro de Adriano, en el norte de Inglaterra, y figura entre los yacimientos romanos mejor conservados del país. El suelo húmedo ha preservado miles de objetos, entre ellos tablillas de madera para escribir, zapatos de cuero, ropa, herramientas, armas y objetos domésticos cotidianos.