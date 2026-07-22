Es falso el video que muestra un homenaje a Lionel Messi con un espectáculo de drones: fue generado con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se viralizó un video que muestra un espectáculo de drones en homenaje a Lionel Messi en el contexto del Mundial 2026.

LO VERDADERO:

El video presenta diversas anomalías visuales compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial.

La herramienta Hive Moderation estimó una probabilidad del 99% de que el video haya sido generado con IA.

SynthID detectó indicios compatibles con contenido manipulado o generado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Tras la finalización del Mundial, en redes sociales comenzó a circular un video que supuestamente mostraba un espectáculo de drones en homenaje a Lionel Messi. En las imágenes se aprecia una exhibición aérea en la que cientos de drones forman la figura del capitán argentino mientras se desarrolla un espectáculo de luces.

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Instagram y supera los 7.100 ‘me gusta’ y 100 comentarios.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

El análisis del video permitió identificar anomalías visuales. Entre ellas, la figura de Lionel Messi se observa primero en las pantallas de los teléfonos del público y solo después termina de formarse en el cielo, una inconsistencia que pone en duda la autenticidad del material.

El reflejo o registro en los teléfonos "anticipa" un evento que aún no ha ocurrido en la escena principal. Foto: Facebook

El video fue analizado con herramientas especializadas en la detección de contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial. Los resultados de Hive Moderation arrojaron un 99,9% de probabilidad de que hubiera sido generado con IA, mientras que SynthID detectó indicios compatibles con contenido manipulado o generado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis del video con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, tras la finalización del Mundial 2026, se difundió en redes sociales un video que supuestamente mostraba un espectáculo de drones en homenaje a Lionel Messi. Sin embargo, el análisis del material permitió identificar anomalías visuales que ponen en duda su autenticidad. Además, las herramientas especializadas Hive Moderation y SynthID coincidieron en detectar indicios compatibles con un contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial.