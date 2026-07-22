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¡A cuartos de final! Ignacio Buse venció a Kilian Feldbausch en espectacular remontada y sigue firme en el ATP 250 de Kitzbühel

Ignacio Buse logró una gran remontada frente a Kilian Feldbausch y aseguró su lugar entre los ocho mejores del ATP 250 de Kitzbühel.

Ignacio Buse continúa destacando en el ATP 250 de Kitzbühel tras vencer a Kilian Feldbausch.
Ignacio Buse continúa destacando en el ATP 250 de Kitzbühel tras vencer a Kilian Feldbausch. | AFP
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El tenista peruano Ignacio Buse consiguió una importante victoria tras remontar el marcador y vencer por 2-6, 6-2 y 6-2 al suizo Kilian Feldbausch en los octavos de final del Abierto de Generali de Kitzbühel. Con este resultado, aseguró su presencia entre los ocho mejores del torneo ATP 250 que se disputa en Austria.

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Ignacio Buse remontó ante Feldbausch y clasificó a cuartos del ATP 250 de Kitzbühel

El partido comenzó cuesta arriba para la primera raqueta del Perú. Kilian Feldbausch mostró un juego agresivo desde los primeros minutos, logró quebrar el servicio de Ignacio Buse y se quedó con el primer set por un claro 6-2.

Pese al complicado arranque, el tenista nacional respondió con autoridad. Mejoró su rendimiento desde el fondo de la cancha, incrementó la efectividad de sus golpes ganadores y devolvió el marcador con otro 6-2, igualando el encuentro y llevando la definición al tercer set.

En el set decisivo, Ignacio Buse mantuvo la intensidad para imponer condiciones frente a un Feldbausch que comenzó a perder terreno. El peruano consiguió un quiebre clave y cerró el compromiso con un nuevo 6-2 después de casi dos horas de competencia.

Gracias a este triunfo, Ignacio Buse avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel y se enfrentará al argentino Tomás Martín Etcheverry con la intención de mantener su buen momento y seguir avanzando en el certamen austriaco.

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Ignacio Buse enfrentará a Tomás Martín Etcheverry en cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel

Tras asegurar su clasificación a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel, Ignacio Buse se medirá con el argentino Tomás Martín Etcheverry, actual número 31 del ranking mundial. El tenista albiceleste obtuvo su pase a esta instancia luego de vencer al austríaco Jurij Rodionov (142°) en los octavos de final.

El partido está programado para el jueves 23 de julio a las 6:20 a. m. (hora estimada en Perú).

Ignacio Buse escala en el ranking ATP tras clasificar a cuartos en Kitzbühel

La gran actuación de Ignacio Buse en el ATP 250 de Kitzbühel también tiene un impacto positivo en el ranking ATP. Gracias a su victoria sobre el suizo Kilian Feldbausch está ubicado de manera virtual en el puesto 35 del escalafón mundial.

No obstante, su posición aún podría mejorar dependiendo del resultado que consiga en los cuartos de final del Abierto de Generali. Esta será la cuarta ocasión en la que Buse dispute esta instancia en un torneo del circuito profesional.

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