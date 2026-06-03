Las dos personas secuestradas estarían vinculadas a casos de extorsión, según la Policía Nacional del Perú | Composición LR | PNP

Las dos personas secuestradas estarían vinculadas a casos de extorsión, según la Policía Nacional del Perú | Composición LR | PNP

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La Policía Nacional del Perú (PNP) liberó a dos personas que permanecían secuestradas y capturó a cuatro presuntos integrantes de las organizaciones criminales 'Los Mexicanos' y 'El Tren de Aragua' durante un operativo realizado la tarde del miércoles en el distrito de Lince.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quienes ejecutaron acciones de inteligencia para ubicar a los sospechosos, vinculados presuntamente a delitos de extorsión y amenazas contra transportistas.

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Enfrentamiento en operativo

Según informó el general PNP Óscar Arriola, durante el operativo se produjo un enfrentamiento armado que culminó con la detención de dos ciudadanos peruanos presuntamente pertenecientes a 'Los Mexicanos' y dos ciudadanos venezolanos vinculados a 'El Tren de Aragua'.

Intervenidos tras enfrentamiento en operativo de la Policía Nacional

“Se ha producido un enfrentamiento armado y se ha podido detener a dos integrantes de la organización criminal ‘Los Mexicanos’ de nacionalidad peruana y a dos criminales de nacionalidad venezolana, integrantes de la organización ‘El Tren de Aragua’, con lo que queda evidencia la alianza que existe entre ambos bandos”, señaló el alto mando policial.

Los detenidos fueron identificados como José Chuquillanqui Castañeda (25), Kevin Alejandro Hernández (31), Yonaiquer José Castillo Sarmiento (25) y Gianluca Berrios Castañeda. Durante la intervención, los agentes incautaron tres armas de fuego, cacerinas, tarjetas de crédito, así como vehículos menores y mayores que habrían sido utilizados en actividades ilícitas.

Investigan a los extranjeros secuestrados

Como parte del operativo, la Policía también logró liberar a dos ciudadanos colombianos que habían sido secuestrados en diferentes fechas. De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas permanecía retenida desde hacía tres días, mientras que la otra había sido secuestrada apenas un día antes de la intervención.

“Se logró rescatar sanos y salvos a dos personas secuestradas en distintos momentos, uno hace tres días y el otro el día de ayer”, precisó el general Arriola.

Los hombres fueron identificados como José David Ovalle Galiano (38) y Edwin Fernando Ramírez Hernández (31). Según la Policía, ambos estarían vinculados a actividades de extorsión bajo la modalidad conocida como 'gota a gota', aunque esta información forma parte de las investigaciones en curso.

Diligencias en curso

Los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes. El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que investigan la presunta participación de los intervenidos en delitos de extorsión, secuestro y otros actos criminales.

La Policía señaló que la operación representa un golpe contra las organizaciones criminales que operan en Lima y que mantienen actividades ilícitas relacionadas con el cobro de cupos, préstamos informales y amenazas contra diversos sectores económicos.

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