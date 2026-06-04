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¿Te faltan figuritas del Mundial 2026? San Miguel realizará una gran intercambiatón gratuita con sorteos y premios.

La ciudadanía asistente podrá intercambiar figuritas, participar en trivias temáticas y acceder a sorteos de álbumes. La actividad busca fomentar la comunidad e incluir a los jóvenes en espacios recreativos.

El intercambio de figuritas se llevará a cabo este sábado 6 de junio desde las 3:30 p. m.
El intercambio de figuritas se llevará a cabo este sábado 6 de junio desde las 3:30 p. m. | Composicion
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La pasión por el fútbol y el coleccionismo se apoderará de San Miguel este sábado 6 de junio con la realización de la 'Intercambiatón Mundialista', un evento gratuito que reunirá a jóvenes, vecinos y fanáticos del deporte rey en una jornada de intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026, sorteos y diversas actividades recreativas.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de San Miguel, a través del programa San Miguel Joven, y se llevará a cabo de 3.30 p. m. a 5.30 p. m. en el Boulevard Mantaro, ubicado detrás de Plaza San Miguel. El objetivo es convertir este espacio público en un punto de encuentro para que los asistentes puedan completar sus álbumes mundialistas y compartir una experiencia inspirada en la fiebre del fútbol.

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Intercambiatón Mundialista

Durante la actividad, los participantes podrán intercambiar libremente sus figuritas, participar en trivias temáticas sobre mundiales y acceder a sorteos de álbumes y sobres coleccionables. Además, el evento contará con activaciones especiales junto a marcas aliadas como Little Caesars, Tai Loy y KreaIdeas.

Entre las experiencias programadas destacan una ruleta de premios, degustaciones y la entrega de merchandising para los asistentes, quienes podrán disfrutar de una tarde llena de entretenimiento y sorpresas.

“Queremos que los jóvenes sientan que también existen espacios pensados para ellos dentro del distrito. La idea es crear actividades dinámicas, actuales y que realmente conecten con sus intereses”, señaló Fergie Aliaga, vocera del área de Juventudes y coordinadora de la actividad.

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Promoción de espacios para los jóvenes

La jornada también servirá para difundir las actividades que desarrolla San Miguel Joven desde la Casa de la Juventud, ubicada en el jirón Castilla 800. En este espacio se ofrecen talleres y programas orientados al desarrollo personal y la integración juvenil, entre ellos coaching vocacional, artes escénicas, bartender, baile y otras iniciativas formativas.

Desde la comuna señalaron que la Intercambiatón Mundialista forma parte de una serie de acciones destinadas a promover la participación juvenil, la recreación y el fortalecimiento de los espacios de encuentro comunitario en el distrito.

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