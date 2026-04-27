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Sociedad

SJM: camión frigorífico con productos marinos se vuelca en la Panamericana Sur y genera fuerte congestión vehicular

El vehículo de carga quedó volcado tras perder el control a la altura del puente Brisas de Villa, lo que ocasionó congestión vehicular y el cierre parcial de la vía en sentido sur-norte.

El vehículo que transportaba pota quedó volcado a la altura del kilómetro 16 de la Panamericana Sur.
El vehículo que transportaba pota quedó volcado a la altura del kilómetro 16 de la Panamericana Sur.
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Un camión frigorífico que transportaba productos marinos se volcó la madrugada de este lunes 27 de abril en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de San Juan de Miraflores, lo que causó congestión vehicular y el cierre parcial de la vía. El hecho ocurrió alrededor de las 4.00 a. m. en el kilómetro 16,3.

La unidad se dirigía hacia Lima cuando, presuntamente, la llanta posterior se desprendió, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo. El camión terminó volcado de lado tras dar vueltas de campana, quedando con la cabina en sentido contrario a la vía.

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Camión que transportaba pota se vuelca en la Panamericana Sur

El vehículo de carga pesada quedó volcado sobre la vía tras perder el control a la altura del puente Brisas de Villa. El camión transportaba pota y otros productos marinos. Producto del accidente, el conductor quedó atrapado en la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de personal de bomberos y del SAMU para su rescate.

El chofer posteriormente fue trasladado a la clínica Santa Marta del Sur. Según se informó, presenta únicamente contusiones leves.

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Congestión vehicular y cierre parcial en la Panamericana Sur

El accidente generó una fuerte congestión vehicular en la zona del puente Brisas de Villa, a la altura del kilómetro 16,3 de la Panamericana Sur. Debido a la volcadura, dos de los tres carriles en sentido sur-norte permanecieron cerrados, afectando el tránsito en las primeras horas de la mañana.

Las autoridades recomendaron a los conductores y transportistas que circulan por la zona tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan las labores de retiro del vehículo y limpieza de la vía.

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