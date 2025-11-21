Este video no muestra a chileno que pide volver al Perú por sentirse peruano en Tarapacá: fue hecho con IA

LO FALSO:

Un adulto mayor de Chile, que vive en la ciudad de Tarapacá, pide volver al Perú porque en el territorio se siente peruano.

LO VERDADERO:

El video fue compuesto al 100% con inteligencia artificial. Varias evaluaciones a través de fotogramas y el propio metraje viral señalan que se trata de un montaje falso.

El video oculta la marca de agua que señala que fue hecho con IA.

Por las redes sociales, se ha viralizado un video que supuestamente muestra a un anciano chileno de Tarapacá que pide volver al Perú por sentirse más peruano en dicho territorio. No obstante, este discurso chauvinista fue hecho con IA.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 459.000 visualizaciones, 17.700 reacciones, 1.200 comentarios y fue 2.700 veces compartida por distintos usuarios por otras plataformas o sus muros personales.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y TikTok. Foto: capturas de pantalla

Video chauvinista fue hecho con IA

Para identificar la composición del material, realizamos una captura de pantalla a uno de los fotogramas y lo sometimos al programa de detección, Hive Moderation. El primer resultado arrojó que el 100% del material fue hecho con inteligencia artificial, con un 84% de seguridad que fue hecho con la IA de Google, Veo 3.

Resultados de la evaluación por fotogramas de Sight Engine y Hive Moderation. Foto: capturas de pantalla

En ese sentido, descargamos el metraje y lo sometimos al mismo programa de detección, pero en una evaluación especial par videos. El resultado arrojó, de igual forma, que el 100% del contenido fue hecho con inteligencia artificial, con 46% de seguridad que fue hecho con la IA 4o y un 42% de la IA Kling.

En el mismo tenor, realizamos otra evaluación con el programa de detección Sight Engine. El resultado arrojó que más del 99% del material presenta características de que fue hecho con inteligencia artificial, con un 99% de manipulación facial.

Resultados de la evaluación audiovisual de Hive Moderation. Foto: captura de pantalla

Por otro lado, si observamos la esquina inferior derecha del video, encontraremos un cuadro con baja opacidad blanco que tiene parte de la letra "a". Este pequeño marco es símbolo que fue creado con inteligencia artificial, solo que las nomenclaturas están en inglés (artificial intelligence).

Conclusión

Tras realizar varias evaluaciones a través de los programas de detección Hive Moderation y Sight Engine, se determinó que el video fue creado con inteligencia artificial, con una asertividad del 100%. Además, la publicación también intentó esconder la marca de agua que advierte la generación hecha con IA. Este video hace referencia a la Guerra del Pacífico, conflicto que aconteció entre 1879 y 1884, donde Perú perdió las ciudades de Arica y Tarapacá. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.