Corte de Tumbes supervisa avance de jornada extraordinaria de familia

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En las últimas horas de la Jornada Extraordinaria de Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, junto a la responsable del Programa Presupuestal orientado a Resultados de los Procesos Judiciales de Familia (PpR Familia), Abg. Rosario Gonzales Saldaña, realizaron una visita de supervisión a los juzgados de familia de la corte.

La comitiva constató el avance de las metas programadas durante esta jornada especial, orientada a agilizar la carga procesal y priorizar la atención de los procesos que involucran a menores de edad en la región.