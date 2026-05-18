Anciano muere dentro de su vivienda luego de que camión que transportaba cemento retrocediera sin control: conductor se dio a la fuga

Gerardo Ruiz Carrión, propietario del camión, fue detenido por la Policía, pero fue liberado tras 48 horas. Los vecinos exigen justicia ante la falta de avances en la identificación de los responsables. | Foto: Latina

Gerardo Ruiz Carrión, propietario del camión, fue detenido por la Policía, pero fue liberado tras 48 horas. Los vecinos exigen justicia ante la falta de avances en la identificación de los responsables. | Foto: Latina

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Una tragedia enlutó a los vecinos de la calle 8 de Las Lomas de Zapallal, en el distrito de Puente Piedra. Ronald Torrejón, un hombre mayor de 85 años que trabajaba como afilador de cuchillos para sostenerse económicamente, perdió la vida luego de que un camión utilizado para descargar cemento se desprendiera y se estrellara contra su vivienda.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el vehículo se encontraba estacionado en una pendiente y sin conductor al momento del accidente. Segundos después, la unidad comenzó a desplazarse y tomó velocidad hasta impactar contra la fachada del inmueble, construido con material noble, lo que causó graves daños y la muerte del octogenario.

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Chofer del camión que provocó la muerte de anciano se encuentra no habido

Gerardo Ruiz Carrión, señalado como propietario de la ferretería y del camión involucrado en el accidente, fue intervenido inicialmente por la Policía Nacional del Perú; sin embargo, recuperó su libertad tras permanecer 48 horas detenido. Durante las diligencias, aseguró desconocer la identidad de los trabajadores que realizaban la descarga del cemento.

Las cámaras de seguridad también muestran que, luego del impacto, uno de los trabajadores abandonó el lugar. Familiares y vecinos de la víctima llegaron hasta la zona para exigir justicia y cuestionaron la falta de avances en la identificación y captura de los responsables.