¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos en el inicio de los 8avos de final.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY sábado 4 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por la señal de DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El inicio de los octavos de final de la Copa del Mundo traerá grandes enfrentamientos. Canadá y Marruecos serán los primeros en entrar en acción; por su parte, Paraguay buscará seguir haciendo historia ante la favorita Francia de Kylian Mbappé.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Canadá vs. Marruecos
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: América TV / DSports / Paramount+
- Estadio: NRG Stadium (Houston, Estados Unidos)
- Paraguay vs. Francia
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos)