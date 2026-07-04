➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de julio, según Jhan Sandoval
El horóscopo de hoy, sábado 4 de julio de 2026, revela qué le depara a cada signo del zodiaco en el amor, la salud y el ámbito laboral.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Qué energías marcarán tu día en el amor, la salud y el trabajo? Conoce las predicciones del horóscopo de HOY de Jhan Sandoval para este sábado 4 de julio de 2026 y descubre qué le espera a cada signo del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis encontrarán aquí la guía astral para afrontar la jornada con mayor claridad.
Esto dice el horóscopo de hoy, sábado 4 de julio
- Aries: Te interesa esa persona y se lo demostrarás, pero es posible que las dudas que tienes respecto a tener algo formal te hagan retroceder. Si no tienes certeza es mejor mantenerte distante.
- Tauro: Aunque tengas las palabras necesarias para propiciar la reconciliación, hay algo que falta en esa relación y ambas partes lo sienten. Necesitan ser más transparente y sincerar lo que quieren.
- Géminis: Estás comprobando que esa persona desea tener el control de la relación. Ya tienes experiencia en vínculos insanos y no deseas volver a repetirlos. Es tiempo de evaluar y tomar decisiones.
- Cáncer: No puedes culpar a esa persona de todo lo que te ha pasado. Pensar así te hará creer que no tienes culpa alguna de todo lo experimentado. Analiza bien los hechos y asume tu responsabilidad.
- Leo: La nostalgia te hace pensar en esa persona que hace mucho no ves, pero el temor al rechazo está haciendo que frenes tus intenciones. Toma la iniciativa y da el primero paso, ha llegado el momento.
- Virgo: Alguien que amas no ha tenido un comportamiento adecuado, lo que te ha generado decepción y tristeza. No te quedes en ningún estado negativo y supera el momento. Será lo mejor.
- Libra: Esa persona que se alejó sin motivos regresa de manera inesperada y como si nada hubiera pasado. Analizarás la situación y te basarás en todo lo experimentado para tomar una saludable distancia.
- Escorpio: Las peleas entre tú y esa persona se han hecho una constante. Hoy no será la excepción, pero cuidado, es posible que una de las partes ponga un límite y se propicie una separación.
- Sagitario: Te sientes seguro del atractivo que ejerces en esa persona que estás conociendo. Si le propones una salida es posible que acepte, puesto que tiene el interés de conocerte. Sé auténtico.
- Capricornio: Tienes la voluntad y el deseo de resolver los conflictos que han surgido en tu relación sentimental. Prepararás una cena o un paseo pensando en esa persona. Tus detalles la sorprenderán.
- Acuario: Tu vida sentimental ha dado un giro inesperado y no tienes muy en claro como debes de actuar. Deja que la neblina de la inseguridad se disipe y no tomes decisiones conducido por la emoción.
- Piscis: Llegan a tu mente ideas inspiradas que se convertirán en proyectos realizables. Hoy pensarás de manera estratégica y elaborarás planes inteligentes. En el amor, evita el orgullo y la intolerancia.