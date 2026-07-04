HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Senadora de JP sobre gobierno de Keiko Fujimori: "No hay legitimidad sin memoria ni justicia"

La senadora de Juntos por el Perú, Silvana Robles, cuestionó que Fujimori llegue al gobierno tras haber "promovido la impunidad como práctica política" y sin haberse "deslindado del legado político de su padre".

Senadora de Juntos por el Perú, Silvana Robles, cuestiona legitimidad del gobierno de Keiko Fujimori.
Senadora de Juntos por el Perú, Silvana Robles, cuestiona legitimidad del gobierno de Keiko Fujimori. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras la reciente proclamación de los resultados de la segunda vuelta, la senadora electa de Juntos por el Perú (JP), Silvana Robles Araujo, cuestionó la legitimidad del próximo gobierno fujimorista.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de sus redes oficiales, la parlamentaria señaló que el proceso electoral no blinda a las autoridades de responder por sus antecedentes políticos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DA SU PRIMERA ENTREVISTA COMO PRESIDENTA ELECTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Ningún acto formal puede otorgar legitimidad democrática a un proyecto que reivindica la corrupción, el autoritarismo y las graves violaciones a los derechos humanos".

La legisladora también cuestionó a Keiko Fujimori por no deslindarse del legado de su padre, Alberto Fujimori. En esa línea, Robles indicó que la labor de gobernar trasciende los resultados electorales.

"Gobernar exige mucho más que una proclamación oficial: exige construir legitimidad mediante el respeto irrestricto a la democracia, a los derechos humanos y a las instituciones de la República".

Ante este escenario, la futura senadora anunció que su gestión parlamentaria se caracterizará por una oposición "firme, democrática y vigilante".

Robles se comprometió a fiscalizar las decisiones del nuevo gobierno y a proteger los derechos de los sectores más vulnerables, incluidas las mujeres y los pueblos indígenas.

Roberto Sánchez condiciona diálogo con Keiko Fujimori

Roberto Sánchez condicionó la posibilidad de diálogo con Keiko Fujimori al cumplimiento de tres demandas clave: la libertad del expresidente Pedro Castillo, una investigación sobre las muertes en las protestas del sur y la derogación de las leyes pro crimen.

Aunque Sánchez indicó que su organización mantiene una postura abierta al debate político, precisó que existe desconfianza hacia la gestión que iniciará Fujimori.

“Este gobierno nace con rechazo social en la mayoría del territorio patrio y con ilegitimidad”, señaló vía Latina.

Además, el líder de Juntos por el Perú también manifestó haber interpuesto una medida cautelar ante la CIDH por haber “causado la nulidad del proceso de elecciones en el exterior al cambiar la normativa”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que diputados de Juntos por el Perú hayan reconocido a Keiko Fujimori como presidenta electa: comunicado viral fue desmentido por el partido

Es falso que diputados de Juntos por el Perú hayan reconocido a Keiko Fujimori como presidenta electa: comunicado viral fue desmentido por el partido

LEER MÁS
Juntos por el Perú busca alianza con Partido del Buen Gobierno para liderar oposición en el Congreso

Juntos por el Perú busca alianza con Partido del Buen Gobierno para liderar oposición en el Congreso

LEER MÁS
JEE proclama resultados: Fujimori gana en Lima y Sánchez en Abancay y Pasco

JEE proclama resultados: Fujimori gana en Lima y Sánchez en Abancay y Pasco

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfonso López Chau tras proclamación presidencial de Keiko Fujimori: "Hay 9 millones de peruanos que están indignados"

Alfonso López Chau tras proclamación presidencial de Keiko Fujimori: "Hay 9 millones de peruanos que están indignados"

LEER MÁS
Sánchez plantea derogar leyes procrimen y libertad de Castillo como condiciones para diálogo con Fujimori

Sánchez plantea derogar leyes procrimen y libertad de Castillo como condiciones para diálogo con Fujimori

LEER MÁS
López Aliaga apela exclusión de candidatura: afirma que no juramentará como senador y puede postular

López Aliaga apela exclusión de candidatura: afirma que no juramentará como senador y puede postular

LEER MÁS
ONPE culmina conteo al 100% del nuevo Congreso: así quedó conformada la Cámara de Diputados

ONPE culmina conteo al 100% del nuevo Congreso: así quedó conformada la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Mesías Guevara sobre gobierno de Keiko Fujimori: "Toca ser una oposición seria y responsable"

Mesías Guevara sobre gobierno de Keiko Fujimori: "Toca ser una oposición seria y responsable"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025