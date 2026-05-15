Cáncer colorrectal en jóvenes: estudio apunta a un herbicida común como posible factor de riesgo

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El picloram, un herbicida utilizado desde hace varias décadas y que hasta ahora no está clasificado como cancerígeno, ha sido identificado en un nuevo estudio como un posible factor relacionado con el aumento del cáncer colorrectal en personas menores de 50 años.

Mientras la incidencia de dicha enfermedad disminuye entre adultos mayores gracias a la detección temprana, los casos en jóvenes siguen aumentando en varios países. Aunque los menores de 50 años representan cerca del 10% de los nuevos diagnósticos, la tendencia preocupa a especialistas por su rápido crecimiento en las últimas 2 décadas.

¿Cómo relacionaron el picloram con tumores en menores de 50 años?

El estudio publicado en Nature fue liderado por el investigador español José A. Seoane, del Instituto de Oncología Vall d’Hebron de Barcelona. Su equipo comparó muestras tumorales de pacientes menores de 50 años con otras de personas mayores de 70 años para detectar diferencias moleculares.

Los científicos analizaron las llamadas firmas epigenéticas, es decir, huellas químicas que dejan determinadas exposiciones ambientales sobre los tejidos. Estas marcas pueden alterar la actividad de genes sin modificar directamente el ADN.

Dentro del análisis, se evaluaron 25 factores de riesgo: 11 relacionados con el estilo de vida y el ambiente, como tabaquismo, dieta, alcohol y contaminación, y 14 pesticidas cuya huella molecular ya había sido documentada.

El resultado mostró que el picloram destacaba como una señal recurrente en tumores de aparición temprana. Los pacientes con esta firma epigenética presentaban mayor probabilidad de pertenecer al grupo diagnosticado antes de los 50 años.

¿Por qué la exposición temprana podría ser clave?

Para reforzar sus resultados, los investigadores compararon sus hallazgos con datos de otros nueve grupos independientes de pacientes. En todos los casos apareció el mismo patrón: las señales moleculares asociadas al picloram estaban sobrerrepresentadas en tumores colorrectales tempranos.

Además, el equipo cruzó datos del uso de pesticidas en 94 condados de Estados Unidos entre 1992 y 2012 con la incidencia local de cáncer colorrectal precoz. Allí también observaron una asociación entre mayor uso de picloram y mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

Los autores creen que una posible explicación está en la edad de exposición. Como el picloram fue autorizado a mediados de los años 60, las generaciones más jóvenes habrían estado expuestas desde la infancia a través de alimentos o el ambiente, algo que no ocurrió de la misma manera con pacientes mayores.

Aunque los investigadores aclaran que la investigación no demuestra causalidad directa, sí abre una nueva línea de investigación sobre el impacto de pesticidas y otras exposiciones tempranas en el desarrollo de cáncer. También abre el debate sobre si los protocolos regulatorios actuales evalúan de forma suficiente los efectos epigenéticos de estas sustancias.