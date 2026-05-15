HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     
Ciencia

Cáncer colorrectal en jóvenes: estudio apunta a un herbicida común como posible factor de riesgo

Un equipo español identificó el rastro de un plaguicida en los tumores de pacientes menores de 50 años, una población en la que el cáncer colorrectal está en aumento.

Los herbicidas son productos químicos diseñados para controlar o eliminar plantas indeseadas. Foto: EFSA
Los herbicidas son productos químicos diseñados para controlar o eliminar plantas indeseadas. Foto: EFSA
Escuchar
Resumen
Compartir

El picloram, un herbicida utilizado desde hace varias décadas y que hasta ahora no está clasificado como cancerígeno, ha sido identificado en un nuevo estudio como un posible factor relacionado con el aumento del cáncer colorrectal en personas menores de 50 años.

Mientras la incidencia de dicha enfermedad disminuye entre adultos mayores gracias a la detección temprana, los casos en jóvenes siguen aumentando en varios países. Aunque los menores de 50 años representan cerca del 10% de los nuevos diagnósticos, la tendencia preocupa a especialistas por su rápido crecimiento en las últimas 2 décadas.

PUEDES VER: Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

lr.pe

¿Cómo relacionaron el picloram con tumores en menores de 50 años?

El estudio publicado en Nature fue liderado por el investigador español José A. Seoane, del Instituto de Oncología Vall d’Hebron de Barcelona. Su equipo comparó muestras tumorales de pacientes menores de 50 años con otras de personas mayores de 70 años para detectar diferencias moleculares.

Los científicos analizaron las llamadas firmas epigenéticas, es decir, huellas químicas que dejan determinadas exposiciones ambientales sobre los tejidos. Estas marcas pueden alterar la actividad de genes sin modificar directamente el ADN.

Dentro del análisis, se evaluaron 25 factores de riesgo: 11 relacionados con el estilo de vida y el ambiente, como tabaquismo, dieta, alcohol y contaminación, y 14 pesticidas cuya huella molecular ya había sido documentada.

El resultado mostró que el picloram destacaba como una señal recurrente en tumores de aparición temprana. Los pacientes con esta firma epigenética presentaban mayor probabilidad de pertenecer al grupo diagnosticado antes de los 50 años.

PUEDES VER: Científicos buscan voluntarios sanos dispuestos a vivir gratis en los Alpes durante un mes: alojamiento, comida y 400 euros

lr.pe

¿Por qué la exposición temprana podría ser clave?

Para reforzar sus resultados, los investigadores compararon sus hallazgos con datos de otros nueve grupos independientes de pacientes. En todos los casos apareció el mismo patrón: las señales moleculares asociadas al picloram estaban sobrerrepresentadas en tumores colorrectales tempranos.

Además, el equipo cruzó datos del uso de pesticidas en 94 condados de Estados Unidos entre 1992 y 2012 con la incidencia local de cáncer colorrectal precoz. Allí también observaron una asociación entre mayor uso de picloram y mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

Los autores creen que una posible explicación está en la edad de exposición. Como el picloram fue autorizado a mediados de los años 60, las generaciones más jóvenes habrían estado expuestas desde la infancia a través de alimentos o el ambiente, algo que no ocurrió de la misma manera con pacientes mayores.

Aunque los investigadores aclaran que la investigación no demuestra causalidad directa, sí abre una nueva línea de investigación sobre el impacto de pesticidas y otras exposiciones tempranas en el desarrollo de cáncer. También abre el debate sobre si los protocolos regulatorios actuales evalúan de forma suficiente los efectos epigenéticos de estas sustancias.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La ciencia lo avala: la sopa de pollo ayuda a recuperarnos más rápido de la gripe y resfriados

La ciencia lo avala: la sopa de pollo ayuda a recuperarnos más rápido de la gripe y resfriados

LEER MÁS
Científicos estadounidenses logran regenerar huesos, cartílagos y tendones tras una amputación: tratamiento tiene 2 etapas

Científicos estadounidenses logran regenerar huesos, cartílagos y tendones tras una amputación: tratamiento tiene 2 etapas

LEER MÁS
Las primeras señales de la enfermedad de Alzheimer estarían ocultas en la velocidad de hablar de una persona, según estudio

Las primeras señales de la enfermedad de Alzheimer estarían ocultas en la velocidad de hablar de una persona, según estudio

LEER MÁS
Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

LEER MÁS
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025