Sánchez reta otra vez a Fujimori a debatir en Chota tras proclamación de resultados: "También puede ser en el sur del país"

Sánchez insistio en debatir con Fujimori fuera de Lima | Composición: LR. | Difusión - Composición El Popular

Sánchez insistio en debatir con Fujimori fuera de Lima | Composición: LR. | Difusión - Composición El Popular

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Con la segunda vuelta definida entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el aún congresista insistió en que el debate contra Fujimori se realice en la provincia de Chota, ubicada en Cajamarca y vinculada políticamente al expresidente Pedro Castillo. Sánchez consideró que este encuentro también podría realizarse en alguna región del sur del país, pues esos territorios han sido históricamente relegados.

“Más allá de eso, necesitamos reconocer la identidad de los peruanos. Por eso planteamos que sea en Chota; también podría realizarse en el sur del país. Nosotros proponemos debates presidenciales y también entre los equipos económicos. Los candidatos debemos tener dos debates sobre diferentes temas”, declaró.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El postulante de Juntos por el Perú detalló que uno de los temas prioritarios de su agenda política es la reforma económica. Sánchez ha sostenido en reiteradas ocasiones que el modelo económico vigente ha contribuido a profundizar la desigualdad en el país.

“Mis prioridades son la reforma económica, el empleo y la informalidad. Pero también se debe debatir sobre la democracia, la justicia y la reforma del Estado. Asimismo, se debe discutir acerca de la exclusión, la pobreza, la discriminación y otras problemáticas”, afirmó.

Roberto Sánchez asegura que presentará pronto a sus equipos técnicos

Por otro lado, Sánchez anunció que está próximo a presentar a los profesionales que integrarán su equipo en distintas áreas vinculadas a la gobernanza. Recientemente, figuras como José Domingo Pérez y Hernando Cevallos fueron oficializadas como parte de este grupo de trabajo.

“Nosotros estamos concretando el frente político que venimos constituyendo. Esta semana tendremos anuncios importantes. Ya contamos con un equipo económico, un equipo de reforma del Estado y un equipo de lucha contra el crimen. Necesitamos cambios profundos en el Perú”, sostuvo.

El candidato de Juntos por el Perú adelantó que realizará actividades tanto en Lima como en distintas regiones del país durante los próximos días.