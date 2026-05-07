“Su enfoque será eterno”: despiden en Arequipa a fotoperiodista fallecido tras ser embestido por conductor ebrio

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Un fatal accidente de tránsito se produjo alrededor de las 9.00 p. m. del 5 de mayo, cerca del badén de Paucarpata en Arequipa. Heiner Aparicio Ojeda y José Mamani, ‘El Pepe’, periodistas, fueron embestidos por un Volkswagen de placa CHI-046 mientras cambiaban una llanta del auto en el que iban.

El conductor huyó de la escena sin prestar auxilio y dejó a ambos heridos en la vía. Aparicio fue trasladado al Hospital Honorio Delgado, donde falleció poco después en la unidad de trauma shock debido a la gravedad de sus lesiones. José sobrevivió y fue dado de alta poco tiempo después.

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La noticia generó una ola de testimonios de sus colegas, quienes resaltaron su legado.

Colegas y gremio exigen justicia por la muerte de Heiner Aparicio Ojeda

Heiner no solo tomaba fotos; afrontaba la vida con la mística del periodismo de raza, ese que no retrocede ante el peligro. "Me enseñaste a ver la noticia a través de una cámara. Tu enfoque siempre será eterno", expresó Omar Cruz, otro periodista que compartió jornadas con él.

No le temía a las bombas y piedras en las coberturas

“Heiner... amigo mío, siempre afrontabas la vida con pasión de periodista. Recuerdo en el Valle de Tambo... te vi a lo lejos entre las bombas lacrimógenas y las piedras tomando fotos. No te inmutaba lo que pasaba a tu alrededor; era como si un campo de fuerza te protegiera a ti y a tu trabajo”, recordó el periodista Fabricio Bejar Silva, quien destacó esa pasión periodística que lo definía.

Un trágico accidente en Paucarpata dejó como saldo la muerte del periodista Heiner Aparicio Ojeda tras ser atropellado por un vehículo.

Indignación de sus colegas periodistas ante la confesión del presunto responsable

Mientras el periodismo arequipeño llora, la indignación crece. Juan Gabriel Aguirre Cáceres, el conductor que abandonó a los heridos a su suerte, se presentó en la comisaría de Colca Apaza casi 13 horas después del siniestro. Allí, en una declaración que el gremio calificó de indolente, admitió haber consumido alcohol y alegó escuetamente haber sentido que impactó con "algo".

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) exigió una sanción ejemplar y una investigación "célere y diligente" para el responsable. Al recordar a Heiner Aparicio como un fotoperiodista audaz y respetado, el gremio nacional se sumó al clamor de justicia de sus colegas en Arequipa: su partida no debe quedar impune.