Inician jornadas de prevención contra el bullying en colegios de Arequipa

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Ante el preocupante incremento de casos de violencia escolar, el equipo de profesionales de apoyo a los juzgados de Familia de la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dio inicio a la campaña 'Unidos contra el Bullying: en mi cole nos tratamos bien', orientada a prevenir y sensibilizar sobre esta problemática en las instituciones educativas de la ciudad.

Esta iniciativa preventiva, impulsada por la administración de los juzgados de Familia, comenzó en el Colegio del Ejército de Arequipa, donde se desarrollaron jornadas de orientación dirigidas a estudiantes, con mensajes de respeto, convivencia pacífica y rechazo a toda forma de acoso escolar.

Durante estas intervenciones, psicólogos, trabajadores sociales y educadores brindan herramientas para identificar, prevenir y enfrentar situaciones de bullying, con lo que fortalecen la cultura del buen trato y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Como parte de esta campaña, el equipo multidisciplinario visitará diversos colegios de Arequipa con el propósito de fomentar entornos escolares seguros, inclusivos y libres de violencia.