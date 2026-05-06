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Esposa de vigilante atropellado en Trujillo exige justicia tras liberación de conductora: “Debe estar en la cárcel”

Familiares del trabajador realizaron un plantón para exigir justicia, mientras la víctima permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida. Además, denunciaron presuntos intentos de soborno para frenar las investigaciones sobre el accidente.

Familiares del vigilante atropellado protestan contra liberación de responsable
Familiares del vigilante atropellado protestan contra liberación de responsable | Sergio Verde/LR
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Florecinda Cienfuegos Lozano, esposa del vigilante Juan Martínez Torres, quien fue atropellado el último domingo en la urbanización El Golf, en Trujillo, expresó su indignación y angustia tras la reciente liberación de Maricsa Alfaro Cerna (32), conductora que se encontraba ebria al momento del accidente.

En esa línea, la pareja de la víctima, quien continúa luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del hospital Belén, rechazó la decisión del Poder Judicial y agregó que la responsable de la tragedia debe permanecer detenida hasta que se esclarezcan los hechos.

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"Esa mujer no debe estar libre; debe estar en la cárcel. No es justo que ella pueda andar por la calle. Lo que le ha ocasionado a mi esposo es algo muy grave", dijo entre lágrimas la esposa del vigilante.

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Realizan plantón para exigir justicia

Por su parte, Brayan León Cienfuegos, hijo de Florecinda, indicó que allegados de Maritza Alfaro han intentado sobornar a su madre para evitar que las investigaciones continúen. "Querían conversar con mi mamá a solas y llegar a un acuerdo por lo bajo", indicó.

Finalmente, los familiares del vigilante Juan Martínez señalaron que en las próximas horas realizarán un plantón para rechazar la liberación de Maricsa Alfaro y exigir justicia.

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