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Arqueólogos que trabajan en Göbeklitepe, en el sureste de Turquía, descubrieron varios edificios rectangulares justo debajo de la superficie en una nueva zona de excavación. El hallazgo aporta nuevas pistas sobre cómo pudieron vivir las personas que habitaron uno de los asentamientos neolíticos más importantes del mundo.

Las estructuras corresponden a lo que los investigadores identifican como la segunda fase de ocupación de Göbeklitepe. A diferencia de los edificios monumentales más conocidos del sitio, caracterizados por enormes pilares de piedra en forma de T, estas construcciones tienen menos pilares y una distribución que podría estar relacionada con actividades cotidianas.

El descubrimiento se produjo en una nueva zona situada al norte del área arqueológica principal de Göbeklitepe. Según el director de las excavaciones, el profesor Necmi Karul, el equipo comenzó a trabajar en una superficie de unos 1.500 metros cuadrados, después de trasladar cuidadosamente varios olivos que crecían en el lugar.

Los arqueólogos están excavando primero de forma horizontal para conocer cómo se distribuían las construcciones antes de avanzar hacia las capas más profundas del terreno.

Los primeros resultados no tardaron en aparecer. "Comenzamos desde un extremo del área y continuamos hacia el norte", explicó Karul. Según el investigador, los edificios rectangulares correspondientes a la segunda fase de Göbeklitepe aparecieron prácticamente debajo de la superficie actual. Esto permitió identificar con rapidez sus formas y la manera en que estaban organizados.

En algunos casos, los arqueólogos ya han alcanzado los pisos de las construcciones. La poca profundidad a la que se encuentran se debe, en parte, a la erosión. Con el paso del tiempo, las partes superiores de los antiguos muros desaparecieron, dejando los restos conservados muy cerca del nivel actual del terreno.

Menos pilares y una posible función doméstica

Los nuevos edificios tienen similitudes con construcciones excavadas anteriormente en un sector conocido como GT1. Sin embargo, la distribución de sus espacios podría ayudar a comprender los cambios que experimentó Göbeklitepe a lo largo del tiempo.

Karul explicó que, a primera vista, la tradición de levantar grandes pilares de piedra parece tener un papel menos importante en estas construcciones. En su interior hay menos pilares y la organización de los espacios parece más compatible con actividades de la vida cotidiana.

Por ese motivo, los investigadores consideran que algunas de estas estructuras podrían haber funcionado como viviendas.

Aun así, se trata de una interpretación preliminar. La forma de un edificio y sus muros no son suficientes para determinar con certeza para qué fue utilizado durante el Neolítico.

Para resolver esta cuestión, los investigadores analizarán muestras de tierra y sedimentos recogidas en el interior de las estructuras, especialmente aquellas procedentes de los pisos. Estos materiales pueden conservar pequeñas evidencias de las actividades realizadas en el lugar, como restos de alimentos, plantas u otros residuos.

"Nuestra primera impresión es que fueron utilizados como residencias", señaló Karul, aunque aclaró que serán necesarios nuevos análisis para confirmar su función.

Göbeklitepe pudo ser mucho más que un centro ceremonial

Durante años, Göbeklitepe fue conocido principalmente por sus construcciones monumentales, sus enormes pilares en forma de T y sus representaciones de animales. Estos hallazgos cambiaron la manera en que los arqueólogos entienden a las primeras comunidades neolíticas.

Sin embargo, las excavaciones más recientes muestran que el sitio pudo haber sido mucho más complejo de lo que se pensaba.

Los investigadores ya han identificado edificios de carácter doméstico junto a estructuras de mayores dimensiones, una combinación que apunta a la presencia de distintas actividades dentro del mismo asentamiento.

Esto plantea una posibilidad interesante: Göbeklitepe no habría sido únicamente un lugar al que las personas acudían para realizar actividades ceremoniales, sino también un espacio donde algunas comunidades desarrollaban parte de su vida cotidiana.

La misma tendencia comienza a observarse en otros asentamientos neolíticos estudiados dentro del proyecto Taş Tepeler, que reúne varios sitios arqueológicos de la región de Şanlıurfa.

La nueva zona de excavación podría aportar una cantidad considerable de información sobre cómo se organizaba Göbeklitepe y qué relación existía entre sus edificios monumentales y los espacios destinados a las actividades diarias.

Una extensa zona todavía espera ser excavada

Durante esta temporada, los trabajos se concentran en retirar la capa superficial del terreno y dejar al descubierto las estructuras que se encuentran debajo.

El equipo también comprobó que los olivos que crecían en esta zona habían provocado menos daños arqueológicos de los que se temía inicialmente. Su traslado permitió, además, comenzar una excavación sistemática en un área que hasta ahora permanecía cubierta.

Mientras tanto, en otros sectores de Göbeklitepe continúan tanto las excavaciones como las labores de conservación. Los arqueólogos siguen trabajando alrededor de las construcciones circulares situadas en la ladera, mientras que los trabajos de estabilización han pasado de la estructura C, prácticamente terminada, a la estructura D, una de las construcciones monumentales más destacadas del sitio.

Los edificios rectangulares recién descubiertos todavía se encuentran en una fase inicial de investigación. Sus pisos podrían contener nuevas evidencias capaces de aclarar qué actividades se desarrollaban en su interior.

Si los análisis confirman que fueron espacios residenciales, el hallazgo reforzaría una visión cada vez más compleja de Göbeklitepe: un asentamiento donde las grandes construcciones monumentales pudieron coexistir con espacios destinados a la vida cotidiana.