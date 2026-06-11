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Deportes

Se terminó la novela de Raúl Ruidíaz: Héctor Cúper decidió no ficharlo y Universitario busca un delantero extranjero

Luego de varias semanas de negociaciones, Raúl Ruidíaz no podrá tener una nueva etapa en Universitario de Deportes. El técnico Héctor Cúper priorizó otras incorporaciones.

Raúl Ruidíaz tiene 2 títulos nacionales con Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Seattle Sounders/Universitario
Raúl Ruidíaz tiene 2 títulos nacionales con Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Seattle Sounders/Universitario
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No habrá un último baile. Universitario de Deportes determinó no contar con Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura de la Liga 1. Luego de varias semanas de negociación, el entrenador Héctor Cúper consideró que el delantero peruano no encaja en su idea de juego y se decantó por Gianluca Lapadula.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, la administración merengue intentó hasta en tres ocasiones convencer al entrenador argentino para sumar a la ‘Pulga’; sin embargo, esto no fue posible.

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Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario

“La decisión de Cúper, me parece, está tomada desde hace algunos días: él eligió a Lapadula. (…) Antonio García Pye con Franco Velazco proponen perfiles, dentro de estos estaba Raúl Ruidíaz; consideran que es un jugador ideal en estos momento de la U. La respuesta de Cúper fue que, por características y forma de jugar, no lo ve posible. Propone la administración y define el técnico”, manifestó en el programa 'Modo Fútbol'.

En ese sentido, el comunicador señaló que Héctor Cúper está interesado en fichar a un delantero extranjero para lo que resta de la temporada en el fútbol peruano.

“En lo económico estaban de acuerdo. Si Cúper decía que sí, Universitario le pagaba la cláusula a Grau. Cúper, en la decisión que tomó, por forma de jugar y lo que busca, no va; incluso, él ya pidió un delantero extranjero. Hoy esperan la respuesta de un delantero uruguayo para ver si el pedido de Cúper tiene viabilidad para avanzar. La U propuso, intentó tres veces y Cúper decidió esto”, agregó.

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¿Cuándo debuta Universitario en la Copa de la Liga?

Universitario se verá las caras ante Molinos El Pirata este viernes 12 de junio por la primera jornada del grupo D de la Copa de la Liga. El partido de la U se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo, a partir de las 8.00 p. m., y la transmisión estará a cargo del canal de YouTube Bicolor+.

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