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Juzgado Penal de Flagrancia de Sullana ordena prisión preventiva a sujeto que portaba una escopeta en buen estado

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Sullana impone siete meses de prisión preventiva a Osthin Bryan Nellinn Villalta por presunta fabricación y comercialización de armas.

Villalta fue detenido por la policía en Sullana tras ser observado en actitud sospechosa. Fuente: Difusión.
Villalta fue detenido por la policía en Sullana tras ser observado en actitud sospechosa. Fuente: Difusión.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Sullana que despacha el juez Carlos Muñoz Alfaro ordenó siete meses de prisión preventiva a Osthin Bryan Nellinn Villalta de la Cruz por la presunta comisión del delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego y municiones en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior.

El imputado fue intervenido por personal de la comisaría de Bellavista en un operativo policial, luego que se desplazaba en actitud nerviosa y sospechosa. En el registro personal se le encontró debajo de casaca una escopeta con culata de madera, calibre 16, sin número de serie y sin acreditar documentación alguna y con características de haber sido utilizada para disparar.

El magistrado considera que se cumpla el primer presupuesto al existir suficientes y fundados elementos de convicción sobre todo el informe pericial de balística forense, que señala que el arma está operativa y el acta de inspección técnico policial donde se advierten cámaras de seguridad de la municipalidad de Sullana, las cuales deben ser visualizadas en la etapa de investigación preparatoria. Y respecto a la pena a imponerse sería no menor de ocho años.

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