Se espera que más de 26 millones de peruanos participen en los comicios de octubre. | Composición LR / Reniec

Se espera que más de 26 millones de peruanos participen en los comicios de octubre. | Composición LR / Reniec

Este martes 7 de abril vence el plazo para el cierre del padrón electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM). Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que realizará una jornada extraordinaria de atención hasta las 11.59 p. m. en 80 agencias a nivel nacional.

La medida apunta a que la ciudadanía pueda actualizar los datos de su Documento Nacional de Identidad (DNI), como dirección, fotografía o firma, antes de la elaboración definitiva del consolidado que será utilizado en los comicios nacionales del próximo 4 de octubre.

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La entidad recordó que quienes mantengan una dirección desactualizada deberán trasladarse al distrito consignado en su DNI para poder votar, mientras que los ciudadanos que no renueven su documento de menor de edad podrían presentar dificultades durante la identificación en mesa de sufragio.

¿Qué locales del Reniec atenderán en el horario especial?

Los 80 establecimientos estarán disponibles en todas las regiones del país desde las 7.45 a. m. hasta el horario indicado, a excepción de Huamanga (Ayacucho) y Andahuaylas (Apurímac), que solo brindarán el servicio hasta las 9.59 p. m., y 10 agencias de la región Puno, que funcionarán hasta las 6.45 p. m.

El detalle de las agencias disponibles puede revisarse en este enlace. La lista incluye puntos de atención en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Amazonas, Ucayali y Loreto, así como en Áncash, Junín, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Tacna, Madre de Dios, Cusco, Ica y Lima. También estarán habilitadas oficinas en Puno, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

Se espera más de 26 millones de electores

El organismo recordó que cerrará el padrón de los comicios el 7 de abril, dado que luego someterá este listado a una revisión para prevenir la trashumancia electoral o voto golondrino, una práctica que consiste en registrar electores en distritos donde no residen realmente para influir en los resultados. Tras ello, remitirá la información al Jurado Nacional de Elecciones antes del 7 de mayo para su aprobación final, en cumplimiento del cronograma electoral y de la Ley Orgánica de Elecciones vigente (Ley N.° 32264).

Según el último simulacro de cierre del padrón electoral, se proyecta que 26.353.329 peruanos (13.235.796 mujeres y 13.117.533 hombres) participen en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, incluyendo aproximadamente 2,3 millones de nuevos votantes que alcanzarán la mayoría de edad hasta el día de la elección.

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