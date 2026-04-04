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Recojo de DNI: Reniec atiende este sábado 4 y domingo 5 de abril a nivel nacional

Diversas oficinas continúan funcionando a la espera de entregar más de 700.000 documentos. Conoce los establecimientos disponibles y el horario de atención.

Las agencias del Reniec atenderán desde las 8.15 a. m.
Las agencias del Reniec atenderán desde las 8.15 a. m. | Composición LR / Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la atención para el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) se mantendrá durante este fin de semana, pese al feriado largo por la festividad religiosa de Semana Santa.

En ese sentido, la jefa nacional de la entidad, Carmen Velarde, invocó a la población a acudir a sus diversas oficinas habilitadas para recoger los más de 700.000 DNI que ya se encuentran impresos, a fin de que puedan votar sin contratiempos durante las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el domingo 12 de abril.

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Horarios y centros de atención para recoger DNI

Velarde precisó que los establecimientos funcionarán el 4 y 5 de abril desde las 8.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. Para este Sábado de Gloria, hay 97 oficinas disponibles, mientras que para el Domingo de Resurrección se pondrán a disposición 58 locales a nivel nacional.

Antes de acudir a estos puntos, la funcionaria sugirió a la ciudadanía verificar las sedes habilitadas a través de este enlace, además de comprobar si su documento ya se encuentra listo para ser entregado.

¿Cómo revisar el estado de trámite del DNI?

El organismo señaló que, si las personas ya tramitaron su DNI de manera presencial o virtual, por la web del Reniec, pueden observar si su documento se encuentra listo para el recojo mediante este link.

Si el proceso se encuentra al 100%, los usuarios pueden acudir a la agencia que seleccionaron vía web o en donde realizaron la gestión para recogerlo.

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