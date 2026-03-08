HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Política

Desmantelan 155 narco laboratorios en distintas regiones del país

Mafias al descubierto. Complejos clandestinos habían sido instalados para procesar PBC y clorhidrato de cocaína. Operativos ejecutados de enero al 5 de marzo se concentraron en el Vraem, Putumayo y Ramón Castilla (Loreto), Ucayali, Huánuco, Pasco y Madres de Dios. Se confiscaron más de 10 mil kilos de droga y 743 mil kilos de insumos químicos.

Uno de los laboratorios desmantelados por la Dirandro en el Vraem.
Uno de los laboratorios desmantelados por la Dirandro en el Vraem.

Hace dos semanas la Policía ejecutó una sorpresiva intervención en la provincia de Ramón Castilla, región Loreto, donde halló un complejo clandestino instalado por una mafia para el procesamiento de droga, en plena frontera amazónica.

Únete a nuestro canal de política y economía

El operativo se desarrolló en la comunidad indígena San José de Yanayacu, donde fueron ubicados dos laboratorios rústicos para la elaboración de pasta básica de cocaína, además de un centro de acopio con insumos químicos.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Lo sorprendente es que, en medio de la espesa vegetación, los agentes hallaron un helicóptero oculto, presuntamente utilizado para el traslado aéreo de droga hacia rutas clandestinas que conectan con Colombia y Brasil. El hallazgo refuerza las hipótesis sobre el uso de corredores aéreos ilegales para el tráfico internacional.

Durante la intervención se destruyeron más de 3.200 kilos de cocaína en estado líquido y 3.000 kilos de sustancias químicas inflamables.

PUEDES VER: Así fue la Operación Amatista que permitió incautar casi 2.5 toneladas de cocaína

Los resultados son parte de una serie de operaciones que se suman al fortalecimiento de la ofensiva contra las organizaciones ilegales que se financian con esta actividad.

Del 1 de enero al 5 de marzo, las fuerzas combinadas de la Dirección Antidrogas (Dirandro) propinaron un golpe contundente a las redes del narcotráfico al desmantelar 155 laboratorios de procesamiento de estupefacientes en diferentes regiones del país.

Así lo confirmó el general Leybi Huamán Daza, jefe de la Dirandro, quien explicó que los operativos se concentraron en las zonas Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Huallaga, Putumayo y Mariscal Castilla (Loreto), Ucayali, Huánuco, Pasco y Madre de Dios, principalmente, en donde operan grupos armados al margen de la ley.

Narcolaboratorio allanado,

Narcolaboratorio allanado,

De acuerdo con el oficial, los laboratorios eran empleados para el procesamiento de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Estas sustancias suelen ser de las más apetecidas en el mercado internacional de estupefacientes. Sumado al desmantelamiento de los complejos de procesamiento al servicio del narcotráfico, las autoridades decomisaron 10 mil 256 kilos de droga y 743 mil 321 kilos de insumos químicos.

El exministro del Interior, Rubén Vargas sostiene que siendo Perú el segundo productor mundial de cocaína solo se incauta, en promedio el 7% de toda la cocaína producida. Cuestiona que, en el Vraem, a pesar de las bases militares, estado de emergencia, presupuestos especiales, etc, se procesa más del 60% del total de la droga que se elabora en el país, pero se incauta solo el 2% en esa región.

Los decomisos de cocaína se suceden y las rutas parecen expandirse. El Vraem, Ucayali y el Putumayo son tres puntos referentes para las operaciones del narcotráfico, tanto en el aterrizaje de narcoavionetas como para el trasiego y producción de drogas.

El trasiego de drogas se toma por escenario todo el territorio del Huallaga y marcando algunos puntos de la geografía nacional como recurrentes para el paso del alucinógeno. La incautación de fuertes cantidades de dinero es otra de las aristas de los grupos criminales, que mueven el efectivo, producto de la venta de las sustancias prohibidas.

Los primeros días de enero agentes de la Dirección Antidrogas de Pucallpa detuvieron a Raúl Cruz cuando pretendía viajar por vía fluvial transportando un millón de soles ocultos en un colchón. El dinero estaba destinado a mafias que iban a financiar la instalación de laboratorios clandestinos para procesar cocaína y para habilitar nuevas pistas clandestinas en la frontera con Brasil.

No obstante, pese a que las operaciones policiales y militares se han incrementado, los cultivos ilícitos van en aumento, en especial, en regiones en las que las autoridades han celebrado logros en cuanto a la lucha contra el narcotráfico.

PUEDES VER: Loreto: Incautan 3 avionetas y desmantelan un aeródromo clandestino del narcotráfico

Este año el Gobierno aprobó el ‘Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, promoviendo la sostenibilidad ambiental y social en el Perú-2026’, estableciendo una meta anual de erradicación de 19,000 hectáreas. Hasta el 5 de marzo había una reducción de cultivos de coca de 1.136 hectáreas.

De acuerdo a la Dirandro en el indicado periodo se han desarticulado también 15 organizaciones criminales y ocho bandas.

Insumos encontrados en laboratorio del Vraem.

Insumos encontrados en laboratorio del Vraem.

Se detuvo a 220 personas (130 varones, 63 requisitoriados, 16 extranjeros y 2 menores) y se incautó 104 vehículos, entre ellos cuatro avionetas, 43 armas, municiones de diverso calibre y granadas de guerra.

 Un dato relevante de la Dirandro es la incautación de 536 celulares a estas narcobandas. Las autoridades indicaron que los teléfonos confiscados serán sometidos a análisis técnico y forense, con el fin de establecer los contactos, las trazas de comunicación y los posibles vínculos con hechos criminales.

Ese material será clave para avanzar en procesos judiciales contra los responsables del narcotráfico y contra quienes facilitan los envíos de cocaína.

Notas relacionadas
Droga con GPS en contenedor, nueva modalidad descubierta en Perú

Droga con GPS en contenedor, nueva modalidad descubierta en Perú

LEER MÁS
Policía antidrogas en alerta por tentáculos de “El Mencho” en el Perú

Policía antidrogas en alerta por tentáculos de “El Mencho” en el Perú

LEER MÁS
Así fue la Operación Amatista que permitió incautar casi 2.5 toneladas de cocaína

Así fue la Operación Amatista que permitió incautar casi 2.5 toneladas de cocaína

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multa por no votar en 2026: esto es lo que pagarás si no participas en las Elecciones Generales

Multa por no votar en 2026: esto es lo que pagarás si no participas en las Elecciones Generales

LEER MÁS
Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

LEER MÁS
La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Desmantelan 155 narco laboratorios en distintas regiones del país

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Franco Torres!

Ronald Atencio habría consignado información falsa sobre una de sus empresas, señala fiscalización del JEE

Política

Ronald Atencio habría consignado información falsa sobre una de sus empresas, señala fiscalización del JEE

Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ronald Atencio habría consignado información falsa sobre una de sus empresas, señala fiscalización del JEE

Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025