Desmantelan 155 narco laboratorios en distintas regiones del país

Hace dos semanas la Policía ejecutó una sorpresiva intervención en la provincia de Ramón Castilla, región Loreto, donde halló un complejo clandestino instalado por una mafia para el procesamiento de droga, en plena frontera amazónica.

El operativo se desarrolló en la comunidad indígena San José de Yanayacu, donde fueron ubicados dos laboratorios rústicos para la elaboración de pasta básica de cocaína, además de un centro de acopio con insumos químicos.

Lo sorprendente es que, en medio de la espesa vegetación, los agentes hallaron un helicóptero oculto, presuntamente utilizado para el traslado aéreo de droga hacia rutas clandestinas que conectan con Colombia y Brasil. El hallazgo refuerza las hipótesis sobre el uso de corredores aéreos ilegales para el tráfico internacional.

Durante la intervención se destruyeron más de 3.200 kilos de cocaína en estado líquido y 3.000 kilos de sustancias químicas inflamables.

Los resultados son parte de una serie de operaciones que se suman al fortalecimiento de la ofensiva contra las organizaciones ilegales que se financian con esta actividad.

Del 1 de enero al 5 de marzo, las fuerzas combinadas de la Dirección Antidrogas (Dirandro) propinaron un golpe contundente a las redes del narcotráfico al desmantelar 155 laboratorios de procesamiento de estupefacientes en diferentes regiones del país.

Así lo confirmó el general Leybi Huamán Daza, jefe de la Dirandro, quien explicó que los operativos se concentraron en las zonas Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Huallaga, Putumayo y Mariscal Castilla (Loreto), Ucayali, Huánuco, Pasco y Madre de Dios, principalmente, en donde operan grupos armados al margen de la ley.

De acuerdo con el oficial, los laboratorios eran empleados para el procesamiento de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Estas sustancias suelen ser de las más apetecidas en el mercado internacional de estupefacientes. Sumado al desmantelamiento de los complejos de procesamiento al servicio del narcotráfico, las autoridades decomisaron 10 mil 256 kilos de droga y 743 mil 321 kilos de insumos químicos.

El exministro del Interior, Rubén Vargas sostiene que siendo Perú el segundo productor mundial de cocaína solo se incauta, en promedio el 7% de toda la cocaína producida. Cuestiona que, en el Vraem, a pesar de las bases militares, estado de emergencia, presupuestos especiales, etc, se procesa más del 60% del total de la droga que se elabora en el país, pero se incauta solo el 2% en esa región.

Los decomisos de cocaína se suceden y las rutas parecen expandirse. El Vraem, Ucayali y el Putumayo son tres puntos referentes para las operaciones del narcotráfico, tanto en el aterrizaje de narcoavionetas como para el trasiego y producción de drogas.

El trasiego de drogas se toma por escenario todo el territorio del Huallaga y marcando algunos puntos de la geografía nacional como recurrentes para el paso del alucinógeno. La incautación de fuertes cantidades de dinero es otra de las aristas de los grupos criminales, que mueven el efectivo, producto de la venta de las sustancias prohibidas.

Los primeros días de enero agentes de la Dirección Antidrogas de Pucallpa detuvieron a Raúl Cruz cuando pretendía viajar por vía fluvial transportando un millón de soles ocultos en un colchón. El dinero estaba destinado a mafias que iban a financiar la instalación de laboratorios clandestinos para procesar cocaína y para habilitar nuevas pistas clandestinas en la frontera con Brasil.

No obstante, pese a que las operaciones policiales y militares se han incrementado, los cultivos ilícitos van en aumento, en especial, en regiones en las que las autoridades han celebrado logros en cuanto a la lucha contra el narcotráfico.

Este año el Gobierno aprobó el ‘Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, promoviendo la sostenibilidad ambiental y social en el Perú-2026’, estableciendo una meta anual de erradicación de 19,000 hectáreas. Hasta el 5 de marzo había una reducción de cultivos de coca de 1.136 hectáreas.

De acuerdo a la Dirandro en el indicado periodo se han desarticulado también 15 organizaciones criminales y ocho bandas.

Se detuvo a 220 personas (130 varones, 63 requisitoriados, 16 extranjeros y 2 menores) y se incautó 104 vehículos, entre ellos cuatro avionetas, 43 armas, municiones de diverso calibre y granadas de guerra.

Un dato relevante de la Dirandro es la incautación de 536 celulares a estas narcobandas. Las autoridades indicaron que los teléfonos confiscados serán sometidos a análisis técnico y forense, con el fin de establecer los contactos, las trazas de comunicación y los posibles vínculos con hechos criminales.

Ese material será clave para avanzar en procesos judiciales contra los responsables del narcotráfico y contra quienes facilitan los envíos de cocaína.