Es falso que la Federación Española de Fútbol expresara su malestar por los fuegos artificiales de la celebración del Mundial

LO FALSO:

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su malestar porque el MetLife Stadium se iluminó de celeste, en alusión a Argentina, durante la celebración de España por la obtención del Mundial y la FIFA respondió que esos colores formaban parte del protocolo.

LO VERDADERO:

No existen comunicados, declaraciones ni publicaciones oficiales de la FIFA o de la RFEF que respalden el supuesto reclamo o la respuesta atribuida al organismo internacional.

Ningún medio de comunicación oficial informó sobre un supuesto reclamo de la RFEF ni una respuesta de la FIFA.

Los registros originales de la celebración muestran que los fuegos artificiales eran de color blanco y no celeste.

En redes sociales circula un contenido falso que afirma que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su malestar porque el MetLife Stadium se iluminó con los colores de Argentina durante la celebración de España por la obtención del Mundial. De acuerdo con esta versión, la FIFA respondió que esos colores formaban parte del protocolo y descartó que se tratara de un homenaje a otra selección.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Instagram y supera los 45.500 'me gusta' y 4.700 comentarios.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar esta afirmación, se realizó una búsqueda exhaustiva mediante palabras clave y una revisión de los canales oficiales de la FIFA y de la RFEF, incluidos sus sitios web y cuentas en redes sociales. Como resultado, no se encontraron comunicados, declaraciones ni publicaciones que respaldaran esta versión.

La RFEF no emitió ningún comunicado al respecto luego de la final. Foto: RFEF

La FIFA tampoco emitió pronunciamientos sobre el supuesto incidente. Foto: FIFA

Del mismo modo, una búsqueda mediante palabras clave evidenció que ningún medio de comunicación confiable informó sobre un supuesto reclamo de la RFEF ni una respuesta de la FIFA.

Además, la revisión de distintos registros audiovisuales de la celebración demuestra que los fuegos artificiales eran de color blanco y no celeste, lo que contradice la premisa en la que se sustenta la narrativa viral.

Una transmisión en vivo muestra que los fuegos artificiales eran de color blanco. Foto: Youtube

Las señales de televisión también evidenciaron que los fuegos artificiales eran de color blanco. Foto: Youtube

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió la afirmación de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su malestar porque el MetLife Stadium se iluminó de celeste durante la celebración de España por la obtención del Mundial, y que la FIFA respondió que esos colores formaban parte del protocolo. Sin embargo, la revisión de los canales oficiales de ambas entidades y una búsqueda en medios de comunicación no encontraron registros que respaldaran esta versión. Además, distintos registros de la celebración muestran que los fuegos artificiales eran de color blanco y no celeste, lo que contradice la premisa de la narrativa viral.