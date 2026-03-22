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Resultados de La Tinka del domingo 22 de marzo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El sorteo de La Tinka incluye modalidades emocionantes como "Sí o Sí" y "Boliyapa", que ofrecen más oportunidades de ganar grandes premios.

Conoce si eres ganador de La Tinka de este 22 de marzo. | Foto: composición LR
Conoce si eres ganador de La Tinka de este 22 de marzo. | Foto: composición LR

Este domingo 22 de marzo se realiza un nuevo sorteo de La Tinka, a cargo de Intralot, con un pozo acumulado de S/10.020.771. Los participantes tienen la posibilidad de obtener el premio mayor o premios secundarios, según la cantidad de aciertos en sus jugadas.

Asimismo, el sorteo incluye las modalidades 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', que brindan más opciones para ganar. Estas características, junto con los altos montos en juego, consolidan a La Tinka como una de las loterías más reconocidas del país, atrayendo a miles de jugadores en cada edición.

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