Temblor de magnitud 4,7 remeció Ica esta mañana, según IGP

Un sismo de magnitud 4,7 se registró a las 11.16 horas a 80 kilómetros al suroeste de Ica. El temblor de este 11 de enero tuvo una profundidad de 36 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Reporte sísmico. Foto: IGP.

¿Cómo actuar ante un temblor en Perú?

Es fundamental conservar la tranquilidad y dirigirse de inmediato a las zonas seguras previamente identificadas. Asimismo, se recomienda prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, asegurando su protección durante la emergencia.

También es importante mantenerse alejado de ventanas, puertas que den al exterior, muros, espejos y superficies de vidrio, ya que podrían representar un riesgo. En espacios abiertos, se debe guardar distancia de postes y cables de electricidad para evitar accidentes.

En esa línea, las autoridades del Indeci exhortan a la población a mantener la serenidad y reconocer con anticipación los espacios seguros dentro y fuera del hogar, con el fin de reducir posibles daños.

Por otro lado, se aconseja tener lista una mochila de emergencia, que incluya artículos esenciales como mascarillas, herramientas básicas, alcohol, alimentos no perecibles y una radio portátil, entre otros implementos necesarios.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), contar con una mochila de emergencia es clave para afrontar los primeros días tras un sismo. Este equipo debe incluir elementos básicos que permitan cubrir necesidades esenciales en una situación de riesgo.

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En cuanto a higiene personal, se recomienda incorporar toallas de mano y baño, cepillo dental, pasta y jabón, con el fin de mantener condiciones adecuadas de limpieza.

Respecto a la atención de la salud, es indispensable disponer de un botiquín de primeros auxilios que contenga vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, medicamentos básicos y tratamientos específicos para algún miembro del hogar.

También se aconseja guardar dinero en efectivo, preferiblemente en monedas, ya que podría ser útil ante la falta de acceso a servicios bancarios o electrónicos.

Para protegerse del frío, es necesario incluir prendas de abrigo, como mantas polares, así como calzado adecuado.

En el caso de los alimentos, se deben considerar productos no perecibles, como agua embotellada sin gas, barras de cereal, conservas y chocolates, que puedan conservarse por varios días.

Asimismo, es importante contar con herramientas de comunicación y apoyo, como radio a pilas, linterna, silbato, duplicado de llaves y copias de documentos personales, entre ellos el DNI o carné de seguro.

Otros implementos útiles son bolsas resistentes, cuchillas multipropósito, guantes, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir superficies, cinta adhesiva y mascarillas, que pueden facilitar diversas tareas en una emergencia.

Finalmente, se recomienda añadir artículos específicos según las necesidades de cada familia, incluyendo productos para mujeres, bebés, niños y adultos mayores.

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