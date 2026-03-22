Peritaje de antropología forense da positivo para sospechoso del triple asesinato en Los Rojitos

El informe pericial de antropología forense 287-293/2026 de la Dirección de Investigación Criminal (Unidad de Criminalística) permitió establecer la identificación positiva para Junior Wilfredo Huamani Tapia, el hombre que fue detenido por el asesinato de un chofer y dos pasajeras que viajaban en una unidad de transporte público, en San Juan de Miraflores.

Así, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, asegura que la fotografía forense y los sistemas modernos de reconocimiento facial, como los utilizados en este caso, han sido cruciales para identificar al presunto autor del triple crimen, mediante el análisis detallado de imágenes y videos.

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“Esta técnica permite fijar la escena del crimen y analizar rasgos característicos de los sospechosos”, indicó.

El informe pericial al que tuvo acceso La República señala que: “En el proceso de comparación directa e indirecta, es decir imagen a imagen, se encuentran características de correspondencia de la forma y detalle que permiten establecer la identificación forense entre las imágenes del individuo en cuestión, con propiedades somatotipo facial, corporal y anatomía funcional de extremidad inferior izquierda, descritas en proceso de comparación directa e indirecta (IX, A,B.C.D y E) al proceso de segmentación, mensuración a escala milimétrica y cotejo de yuxtaposición con imágenes fotográficas de Junior Huamani…”.

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Asimismo, refiere “respecto a patrones de marcha o la forma de caminar, presenta abducción al movimiento lateral del pie izquierdo (puntero) lejos de la línea media o el plano sagital, esta dismorfia se establece por una lesión en la cara externa del tobillo, se considera de data antigua con dos heridas cicatrizadas”.

Peritos en criminalística consultados por este diario manifestaron que esta técnica demuestra ser altamente eficaz para identificar personas, con gran precisión o alta efectividad.

En el caso de Junior Huamani se utilizó peritajes de análisis facial forense sobre videos y fotografías para determinar el rol del acusado en el triple asesinato.

Una muestra comparativa con la muestra incriminada presenta una misma forma de rostro que corresponde a “rostro redondo”.

Otra muestra comparativa con la muestra incriminada registra “prominencia abdominal por la presencia de tejido grado”.

Y en una tercera muestra el individuo de la muestra comparativa registra “una gorra de color claro, similar a la visera de color claro del individuo problema de la muestra incriminada”.

Un informe pericial de antropología forense en identificación facial y somatología ha implicado el análisis detallado de características faciales y físicas de esta persona. El perito utilizó métodos especializados para evaluar los rasgos faciales, estructuras y características somáticas con el objetivo de proporcionar información sobre la identificación del individuo, explicó Revoredo.

ASÍ VAN LAS INVESTIGACIONES

En tanto, el proceso de investigación continúa a cargo de la División de Homicidios. Los agentes de esta unidad han establecido que Junior Huamani Tapia visitaba en forma constante y mantenía comunicación con su primo hermano Jesús José Manuel Gastanadui Tapia (34), alias Pitbull recluido en el penal de Cochamarca.

Este sujeto cayó detenido el 30 de junio del 2022, en Trujillo, con otros integrantes de la banda criminal ‘Los Compadres’, dedicados a la extorsión y sicariato.

El 18 de noviembre del 2025 fue capturado, en Argentina, Deivi Junior Romero Ullilen, alias ‘Jorobado’, cabecilla de ‘Los Compadres. Fue en coordinación con agentes de la Policía Federal argentina, por registrar captura internacional (notificación roja).

Huamani Tapia tambien visitaba a Fernando Huamani Castro, su sobrino, recluido en penal Ancón I, por robo agravado.

“El vínculo familiar con estas personas es directo. Además, se ha establecido su penetración en el gremio de construcción civil en Villa María del Triunfo y balnearios.

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‘Los Reyes de Villa’, a la que habría pertenecido tiene orígenes en las extorsiones, sicariato y delitos conexos en el cono sur.

EXTORSIÓN A 13 EMPRESAS DE TRANSPORTE

De acuerdo a las investigaciones, ‘Los Reyes de Villa’ habrían estado extorsionando a las empresas de transportes Santa Catalina S.A., La 41 S.A., San Pedro, San Genaro, Unidad de Villa (La W), San Juanito, Corazón Valiente, Esfuerzos Unidos, Martin Olaya (La 20), Ruta 160 S.A., Nueva América, Etuchisa (El Chino), Los Rojtos.

También a ferreterías, barberías, boticas, talleres mecánicos, pizzerías y otros negocios comerciales

Asimismo, la banda operaba como Los Amigos del Sur, Seguridad del Sur, remanentes de Los Trujillanos, en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Santiago de Surco.

Son investigados por delito contra el patrimonio (extorsión), seguridad pública, uso y porte de arma de fuego, contra la fe pública (falsificación de placa), contra la tranquilidad pública (cobro de cupos, amenazas, atentados contra unidades de transporte).

Las coordinaciones se hacían de manera presencial y a través de equipos móviles.