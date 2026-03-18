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Corte Superior de Tumbes realiza misa en honor a San José para fortalecer valores institucionales

El oratorio institucional fue el escenario de esta ceremonia significativa que promueve la reflexión y la fe en la comunidad judicial.

Dicha actividad refuerza el compromiso de la institución con la ciudadanía, destacando la importancia de servir con responsabilidad. Fuente: Difusión.
Dicha actividad refuerza el compromiso de la institución con la ciudadanía, destacando la importancia de servir con responsabilidad. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una misa en honor a San José, en el oratorio institucional, un espacio de recogimiento, fe y reflexión.

Esta significativa ceremonia permitió fortalecer los valores espirituales y la unión de quienes integran la institución, renovando el compromiso de servir a la ciudadanía con responsabilidad, vocación y humanidad.

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