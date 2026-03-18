Corte Superior de Tumbes realiza misa en honor a San José para fortalecer valores institucionales
El oratorio institucional fue el escenario de esta ceremonia significativa que promueve la reflexión y la fe en la comunidad judicial.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una misa en honor a San José, en el oratorio institucional, un espacio de recogimiento, fe y reflexión.
Esta significativa ceremonia permitió fortalecer los valores espirituales y la unión de quienes integran la institución, renovando el compromiso de servir a la ciudadanía con responsabilidad, vocación y humanidad.