Corte Superior de Tumbes realiza misa en honor a San José para fortalecer valores institucionales

Dicha actividad refuerza el compromiso de la institución con la ciudadanía, destacando la importancia de servir con responsabilidad. Fuente: Difusión.

Dicha actividad refuerza el compromiso de la institución con la ciudadanía, destacando la importancia de servir con responsabilidad. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una misa en honor a San José, en el oratorio institucional, un espacio de recogimiento, fe y reflexión.

Esta significativa ceremonia permitió fortalecer los valores espirituales y la unión de quienes integran la institución, renovando el compromiso de servir a la ciudadanía con responsabilidad, vocación y humanidad.