Capacitan a personal de limpieza de la Corte de Tumbes en segregación de residuos

Con estas acciones, se busca fortalecer su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Fuente: Difusión.

Con estas acciones, se busca fortalecer su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas ambientales dentro de la institución, la Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló una capacitación sobre la correcta segregación de residuos sólidos y buenas prácticas ambientales, dirigida al personal de limpieza.

Durante la jornada, se brindó orientación sobre la adecuada clasificación de los residuos sólidos, destacando la importancia de su correcta disposición para contribuir al orden, la salubridad y el cuidado del ambiente en los diferentes espacios judiciales.

Asimismo, se resaltó el rol fundamental que cumple el personal de limpieza en la conservación de ambientes seguros, saludables y adecuados, tanto para los trabajadores judiciales como para los usuarios que acuden diariamente a la institución.

A través de estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la promoción de una cultura institucional responsable con el ambiente, impulsando la capacitación continua de su personal y el desarrollo de prácticas sostenibles en beneficio de la comunidad.