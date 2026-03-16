HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

La madre de Vladimir Cerrón y Delia Espinoza en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Jóvenes peruanos crean el sistema NeuroSing, capaz de traducir el lenguaje de señas a voz

La herramienta, impulsada por estudiantes de la Universidad Continental, busca facilitar la vida de personas con pérdida de audición que se ven obligadas a utilizar este tipo de mensajes para comunicarse.

La iniciativa es impulsada por jóvenes universitarios.
La iniciativa es impulsada por jóvenes universitarios. | Foto: Universidad Continental

En el Perú, hay más de 232.000 personas con discapacidad auditiva, de las cuales una parte significativa utiliza la lengua de señas para comunicarse. En muchas ocasiones, sufren dificultades para interactuar debido a esta limitación, lo que termina impactando en su vida diaria y en su acceso a servicios públicos.

En este contexto, dos jóvenes peruanos han creado un sistema que es capaz de traducir los signos formados por las manos a voz en tiempo real. Se trata de NeuroSign, una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para reconocer los mensajes y transformarlos en contenido audible.

TE RECOMENDAMOS

NAPOLEÓN BECERRA FALLECE Y DELIA ESPINOZA DECANA DEL CAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: MTPE ofrece cursos de lengua de señas para personas con discapacidad: así puedes acceder y capacitarte gratis

lr.pe

Origen del proyecto

Néstor Ramos, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Continental, contó a La República que la idea surgió a partir de una experiencia propia que tuvo en febrero de 2025. "Estaba en una bodega cuando vi a una señora un poco desesperada. Me acerqué para ayudarla, pero empezó a hacer mímicas porque era sordomuda. De ahí me pregunté: ¿Cómo podría hacer para que las personas que desconocen este tipo de comunicación puedan entenderse con quienes sí lo utilizan por necesidad", indicó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El joven de 26 años llevó su inquietud a su centro de estudios y, tras aterrizarla, postuló su propuesta a un programa de apoyo a iniciativas innovadoras con fines sociales denominado FellowShip, a cargo del Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab). Desde ese momento, empezó a desarrollarlo con la ayuda de Angie Herrera, ingeniera mecatrónica egresada del mismo recinto que trabaja en esta área de la institución.

El holograma que espera ser mejorado por los estudiantes.

El holograma que espera ser mejorado por los estudiantes.

PUEDES VER: PNP deberá contar con intérpretes de señas en comisarias a nivel nacional tras aprobación de nueva ley

lr.pe

Funcionamiento

NeuroSign —cuyo término nació de las palabras ‘neuronas’ y ‘sing’ (seña en inglés)— busca que los gestos captados por una cámara sean interpretados mediante inteligencia artificial (IA) y traducidos en mensajes de voz de fácil entendimiento mientras se proyectan en un holograma visual que tiene un tamaño de 30×50 centímetros.

Para lograrlo, sus impulsores vienen trabajando en diversas actualizaciones, como parte de la primera fase. “Ahora estamos entrenando la programación para que reconozca el lenguaje de ciertas palabras, entre ellas ‘hola’, ‘gracias’, ‘aplaudir’ y ‘pensando’. Hemos grabado videos haciendo las señas de diferentes formas y en ángulos distintos para que capte los frames y haga las conexiones de reconocimiento necesarias”, explicó Herrera.

Sistema se encuentra en la etapa de reconocimiento de señas.

Sistema se encuentra en la etapa de reconocimiento de señas.

Próximos desafíos

Lo siguiente que buscan lograr es que el sistema almacene más palabras, a través de un procesador más potente, y reducir el tamaño del holograma para hacerlo más transportable y que, en un futuro, pueda llegar a estudiantes con pérdida de audición en colegios públicos.

“Queremos ayudar a las personas sordomudas, darles mayor independencia y una facilidad de comunicación con quienes se relacionan. Que no los excluyan de diferentes áreas y puedan hacer su vida con más tranquilidad, sin la necesidad de tener un traductor”, señaló Ramos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
MTPE ofrece cursos de lengua de señas para personas con discapacidad: así puedes acceder y capacitarte gratis

MTPE ofrece cursos de lengua de señas para personas con discapacidad: así puedes acceder y capacitarte gratis

LEER MÁS
PNP deberá contar con intérpretes de señas en comisarias a nivel nacional tras aprobación de nueva ley

PNP deberá contar con intérpretes de señas en comisarias a nivel nacional tras aprobación de nueva ley

LEER MÁS
Modificatoria de la ley de lengua de señas peruana no recibió consulta de la comunidad sorda

Modificatoria de la ley de lengua de señas peruana no recibió consulta de la comunidad sorda

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre embarazada quedó postrada tras caer seis metros en obra municipal sin señalización en VES: bebé nació con una fractura

Madre embarazada quedó postrada tras caer seis metros en obra municipal sin señalización en VES: bebé nació con una fractura

LEER MÁS
Mujer de 72 años es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez: llevaba más de 8 kilos de cocaína a París

Mujer de 72 años es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez: llevaba más de 8 kilos de cocaína a París

LEER MÁS
¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

Puno: piden que Poder Judicial sancione a policías que cobraban cupos para transportes de contrabando

Científicos descubren que un ácido natural presente en las uvas ayuda a separar metales clave para reciclar baterías

Sociedad

Puno: piden que Poder Judicial sancione a policías que cobraban cupos para transportes de contrabando

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Reniec habilita oficinas en Jesús María y San Borja para evitar colas y recoger DNI si lo tramitaste por internet

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

Gobierno de José Antonio Kast inicia la construcción del escudo fronterizo Perú - Chile en frontera con Tacna

Este es el link de ONPE para verificar tu local de votación en Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025