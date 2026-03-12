“Sonidos del Japón”, espectáculo que inaugura la temporada de conciertos del Centro de las Artes de la San Pablo

La Fundación Japón Lima y la Universidad Católica San Pablo (UCSP), a través de su Centro de las Artes, presentan el concierto “Sonidos del Japón”, una propuesta musical que traerá a Arequipa lo mejor de la tradición japonesa con dos destacados artistas internacionales: Sayo Komada y Keita Kanazashi.

Ambos artistas llegan por primera vez al Perú para ofrecer este concierto de ingreso libre (hasta completar aforo). El evento se realizó el miércoles 11 de marzo, a las 19.00 horas, en el Auditorio San Juan Pablo II del campus San Lázaro de la UCSP (ingreso peatonal por la puerta 4).

Cabe resaltar que con esta presentación se inicia la programación cultural musical del Centro de las Artes de la San Pablo para este año.

Los maestros Sayo Komada y Keita Kanazashi ofrecerán un concierto que permitirá al público acercarse a la riqueza sonora de la música tradicional japonesa y, a través de ella, conectar con la cultura del país asiático.

“Este concierto nos permite disfrutar de dos grandes maestros de la música tradicional japonesa y fortalecer los lazos culturales entre nuestros países a través del arte. Para nosotros es muy significativo iniciar nuestro año cultural con una propuesta internacional de esta calidad y, además, ofrecerla de manera gratuita a toda la comunidad”, señaló Fiorella Quintanilla, directora del Centro de las Artes de la UCSP.

La artista japonesa Sayo Komada es una destacada intérprete de shamisen, instrumento tradicional de tres cuerdas. Comenzó su formación musical a los 15 años y, a lo largo de su trayectoria, ha participado en importantes grabaciones y presentaciones internacionales, posicionándose como una de las figuras contemporáneas más reconocidas de este instrumento.

Por su parte, Keita Kanazashi es un maestro del taiko, tambor tradicional japonés cuyo sonido potente y expresivo ha trascendido fronteras. Inició su formación desde la infancia y ha llevado este instrumento a escenarios internacionales, combinando la interpretación con proyectos colaborativos que difunden la cultura japonesa en distintos países.

El concierto “Sonidos del Japón” busca acercar al público a la riqueza sonora de esta tradición musical y despertar el interés por la cultura japonesa a través de una experiencia artística única.

