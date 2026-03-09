Corte Superior de Justicia de Moquegua retoma atención al 100% en todas sus sedes jurisdiccionales

Con un total de 31 órganos jurisdiccionales, la Corte asegura el adecuado funcionamiento. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua retomó sus labores al 100% en todas sus sedes jurisdiccionales y administrativas, luego de que los servidores jurisdiccionales y administrativos culminaran el periodo vacacional otorgado por ley.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández, dio la bienvenida al personal en su primer día de retorno, resaltando el compromiso institucional con la ciudadanía.

“Reiniciamos nuestras labores al 100 %, con todos nuestros órganos jurisdiccionales y áreas administrativas plenamente operativos, reafirmando nuestro compromiso de brindar un servicio de justicia eficiente, oportuno y de calidad para toda la población del Distrito Judicial de Moquegua”, expresó.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua cuenta con 31 órganos jurisdiccionales distribuidos en las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro, comprendiendo órganos de segunda instancia, juzgados especializados en materia penal y no penal o mixtos, así como juzgados de paz letrado.

Asimismo, el titular de la Corte realizó un recorrido por los ambientes de la sede ubicada en el malecón ribereño, donde verificó el adecuado funcionamiento de las áreas jurisdiccionales y administrativas tras la culminación del periodo vacacional.

Cabe resaltar que, durante el mes de febrero, la institución continuó laborando a través de los órganos jurisdiccionales de emergencia, garantizando la atención en materias prioritarias y brindando una respuesta oportuna a los usuarios que requirieron realizar trámites ante la entidad judicial.

Con la reincorporación total del personal, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva, en beneficio de la ciudadanía.