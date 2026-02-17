Serenazgo acude al rescate de recién nacida hallada por vecina en Arequipa
Una mujer alertó sobre la presencia de la bebé en una esquina de Cerro Salaverry. Agentes de seguridad ciudadana la trasladaron al hospital Honorio Delgado, donde recibe atención médica mientras se determina su futuro.
- No habrá paro de transportistas este martes 17 de febrero: esto anunciaron los gremios en reunión
- Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp
Una recién nacida fue hallada abandonada en la vía pública en el distrito de Socabaya, en la ciudad de Arequipa. La bebé fue encontrada por una vecina en la calle Urgarte, en el sector Cerro Salaverry, completamente desprotegida del frío, sin ropa y aún conservaba parte del cordón umbilical.
La mujer la cubrió con mantas y permaneció con ella hasta la llegada de las patrullas de serenazgo, que la trasladaron al área de emergencias del Hospital Honorio Delgado Espinoza. El incidente ocurrió el martes, alrededor de las 10:00 a.m.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Celeste Carpio, paramédica y miembro del serenazgo de Socabaya, indicó que durante el traslado la bebé se mantuvo tranquila y respondía con sonrisas. “Al ver a la recién nacida indefensa, no pude contener las lágrimas”, afirmó.
Crosby Medina, supervisor de la base de serenazgo, añadió que, aunque están acostumbrados a atender casos de delincuencia o personas en estado de ebriedad, este tipo de situaciones conmueve profundamente al personal.
En el hospital, los médicos confirmaron que la recién nacida se encuentra estable a pesar de haber estado expuesta al frío. El personal de enfermería la ha llamado de manera cariñosa “Dulce María”.
El área de Servicio Social del hospital solicitó donaciones de pañales y fórmulas para bebé, mientras se determina la situación legal y el futuro de la menor. Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer las circunstancias del abandono.