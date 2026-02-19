El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, pidió que se concrete pronto una reunión con el presidente interino José María Balcázar, para abordar la construcción de la nueva Carretera Central. La autoridad hizo este llamado en el segundo día del paro macroregional de 48 horas convocado por organizaciones sociales que demandan asegurar el presupuesto para la implementación de la vía.

"No tenemos (por ahora) ninguna comunicación (con el Gobierno). En estos momentos hay un nuevo presidente; yo espero que, en el transcurso de las horas, pueda algún ministro comunicarse para llevar esta magna reunión. Tengo una invitación de la Comisión de Transporte del Congreso para el próximo 25 de febrero, pero de antemano le hemos pedido que la reunión se realice a nivel del presidente de la República. Creo que es importante la reunión con el señor Balcázar para que podamos tratar rápidamente este punto", indicó.

¿Por qué piden la carretera?

En diálogo con La República, Cárdenas explicó que la iniciativa vial surgió de la necesidad de optimizar el fluido de transporte a lo largo de la actual Carretera Central, en especial del trayecto que va desde La Oroya hasta el ingreso de la capital, donde suele registrarse mayor tránsito. "Este tramo es el más congestionado, donde ocurren accidentes a cada momento: 1.200 por año y más de 300 muertos", señaló.

Según la autoridad, la congestión vehicular, a su vez, afecta el transporte de productos que buscan llegar a Lima y, en algunos casos, ser comercializados fuera del país. "Esta misma vía no nos permite agilizar y viabilizar las cargas pesadas que llevan desde el interior hacia Lima, y de la capital hacia el mundo para la exportación respectiva. No nos hace competitivos", sostuvo.

Demandas puntuales

De acuerdo con sus declaraciones, la nueva vía se encontraba encaminada y para este 2026 estaba programada su ejecución en dos tramos: el túnel Parichi y una autopista hasta Yauli, Junín. Sin embargo, en sus palabras, "el Ejecutivo saliente, la gestión del presidente (José) Jerí, ha hecho que el proyecto se paralice". Esto, luego de resolver el contrato suscrito entre Provías Nacional y Egis, la cual brindaba asistencia técnica a esta obra.

Aunque desde el Gobierno comunicaron el 18 de febrero que la nueva Carretera Central "no se paralizará y que su ejecución está plenamente garantizada", para la autoridad no basta comprometerse con palabras. Por ello, exige la asignación de un presupuesto específico y la garantía del servicio de asistencia técnica, que fue revertido previamente, pues sin esto, según indicó, no podría continuar la ejecución como estaba programada.

