Sociedad

¿Eres peruano y quieres estudiar una maestría en Corea del Sur? Requisitos y beneficios para postular a una beca hasta el 25 de febrero

El Gobierno de Corea del Sur ofrece a los peruanos la posibilidad de estudiar una maestría durante tres años mediante la convocatoria GKS 2026, que cubre el total de los gastos económicos.

Las becas para peruanos cubren un año de estudio coreano y la maestría completa.
Foto: PUCP

El Gobierno de Corea del Sur, a través del Instituto Nacional de Educación Internacional (NIIED), ha lanzado la convocatoria GKS 2026. Esta iniciativa busca fortalecer los lazos académicos entre ambos países, y permite que profesionales peruanos cursen maestrías con todos los gastos pagados.

Los postulantes podrán escoger entre 32 universidades del país asiático y 483 especialidades. El proceso de inscripción se podrá realizar de manera gratuita y virtual hasta el 25 de febrero, a través de la página web www.studyinkorea.go.kr/.

Requisitos para acceder a una beca de maestría en Corea del Sur

Para acceder a una de las ocho vacantes destinadas a Perú, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios: los documentos presentados deben ser apostillados o tener confirmación consular.

  • Ser ciudadano peruano (los padres tampoco deben tener nacionalidad coreana).
  • Tener menos de 40 años al momento de postular.
  • Poseer bachillerato (para maestría) o maestría (para doctorado), o estar próximo a graduarse antes del 31 de julio de 2026.
  • Mantener un promedio de notas (GPA) superior al 80% o pertenecer al quinto superior de su promoción.
  • Acreditar nivel intermedio de inglés (TOEFL o IELTS).
  • El conocimiento de coreano es opcional, pero otorga puntos adicionales si se cuenta con el examen TOPIK.
  • Presentar carta de recomendación.
  • Poseer adecuado nivel de salud física y mental que le permita iniciar y concluir sus estudios en Corea.
Los estudiantes pueden recibir una beca completa para estudiar en Corea del Sur. Foto: Pronabec

Los estudiantes pueden recibir una beca completa para estudiar en Corea del Sur. Foto: Pronabec

Beneficios para estudiar una maestría en Corea del Sur

La beca GKS destaca por ser una de las más completas a nivel internacional. Los seleccionados recibirán diversos beneficios durante la duración del programa estudiantil.

  • Obtendrás pasajes aéreos con vuelos de ida y vuelta en clase económica.
  • Para los gastos académicos recibirás una cobertura total de la matrícula y derechos de admisión.
  • Recibirás manutención mensual con un estipendio para alimentación y demás en el país asiático.
  • Tendrás un seguro médico con cobertura de salud durante toda la estancia.
  • Un año de curso intensivo de idioma coreano financiado al 100%.

La beca también financia los derechos académicos a los postulantes para doctorados (estancia de cuatro años) y cursos de investigación (duran seis meses a un año).

