Las becas para peruanos cubren un año de estudio coreano y la maestría completa. | Foto: PUCP

El Gobierno de Corea del Sur, a través del Instituto Nacional de Educación Internacional (NIIED), ha lanzado la convocatoria GKS 2026. Esta iniciativa busca fortalecer los lazos académicos entre ambos países, y permite que profesionales peruanos cursen maestrías con todos los gastos pagados.

Los postulantes podrán escoger entre 32 universidades del país asiático y 483 especialidades. El proceso de inscripción se podrá realizar de manera gratuita y virtual hasta el 25 de febrero, a través de la página web www.studyinkorea.go.kr/.

Requisitos para acceder a una beca de maestría en Corea del Sur

Para acceder a una de las ocho vacantes destinadas a Perú, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios: los documentos presentados deben ser apostillados o tener confirmación consular.

Ser ciudadano peruano (los padres tampoco deben tener nacionalidad coreana).

Tener menos de 40 años al momento de postular.

Poseer bachillerato (para maestría) o maestría (para doctorado), o estar próximo a graduarse antes del 31 de julio de 2026.

Mantener un promedio de notas (GPA) superior al 80% o pertenecer al quinto superior de su promoción.

Acreditar nivel intermedio de inglés (TOEFL o IELTS).

El conocimiento de coreano es opcional, pero otorga puntos adicionales si se cuenta con el examen TOPIK.

Presentar carta de recomendación.

Poseer adecuado nivel de salud física y mental que le permita iniciar y concluir sus estudios en Corea.

Beneficios para estudiar una maestría en Corea del Sur

La beca GKS destaca por ser una de las más completas a nivel internacional. Los seleccionados recibirán diversos beneficios durante la duración del programa estudiantil.

Obtendrás pasajes aéreos con vuelos de ida y vuelta en clase económica.

Para los gastos académicos recibirás una cobertura total de la matrícula y derechos de admisión.

Recibirás manutención mensual con un estipendio para alimentación y demás en el país asiático.

Tendrás un seguro médico con cobertura de salud durante toda la estancia.

Un año de curso intensivo de idioma coreano financiado al 100%.

La beca también financia los derechos académicos a los postulantes para doctorados (estancia de cuatro años) y cursos de investigación (duran seis meses a un año).