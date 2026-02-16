¿Eres peruano y quieres estudiar una maestría en Corea del Sur? Requisitos y beneficios para postular a una beca hasta el 25 de febrero
El Gobierno de Corea del Sur ofrece a los peruanos la posibilidad de estudiar una maestría durante tres años mediante la convocatoria GKS 2026, que cubre el total de los gastos económicos.
- ¿Quieres estudiar en Turquía sin costo? Ofrecen 5.000 becas completas para pregrado, maestría y doctorado: así puedes participar, vía Pronabec
- Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen
El Gobierno de Corea del Sur, a través del Instituto Nacional de Educación Internacional (NIIED), ha lanzado la convocatoria GKS 2026. Esta iniciativa busca fortalecer los lazos académicos entre ambos países, y permite que profesionales peruanos cursen maestrías con todos los gastos pagados.
Los postulantes podrán escoger entre 32 universidades del país asiático y 483 especialidades. El proceso de inscripción se podrá realizar de manera gratuita y virtual hasta el 25 de febrero, a través de la página web www.studyinkorea.go.kr/.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: ¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario del Minedu para el regreso a clases
Requisitos para acceder a una beca de maestría en Corea del Sur
Para acceder a una de las ocho vacantes destinadas a Perú, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios: los documentos presentados deben ser apostillados o tener confirmación consular.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
- Ser ciudadano peruano (los padres tampoco deben tener nacionalidad coreana).
- Tener menos de 40 años al momento de postular.
- Poseer bachillerato (para maestría) o maestría (para doctorado), o estar próximo a graduarse antes del 31 de julio de 2026.
- Mantener un promedio de notas (GPA) superior al 80% o pertenecer al quinto superior de su promoción.
- Acreditar nivel intermedio de inglés (TOEFL o IELTS).
- El conocimiento de coreano es opcional, pero otorga puntos adicionales si se cuenta con el examen TOPIK.
- Presentar carta de recomendación.
- Poseer adecuado nivel de salud física y mental que le permita iniciar y concluir sus estudios en Corea.
Los estudiantes pueden recibir una beca completa para estudiar en Corea del Sur. Foto: Pronabec
Beneficios para estudiar una maestría en Corea del Sur
La beca GKS destaca por ser una de las más completas a nivel internacional. Los seleccionados recibirán diversos beneficios durante la duración del programa estudiantil.
- Obtendrás pasajes aéreos con vuelos de ida y vuelta en clase económica.
- Para los gastos académicos recibirás una cobertura total de la matrícula y derechos de admisión.
- Recibirás manutención mensual con un estipendio para alimentación y demás en el país asiático.
- Tendrás un seguro médico con cobertura de salud durante toda la estancia.
- Un año de curso intensivo de idioma coreano financiado al 100%.
La beca también financia los derechos académicos a los postulantes para doctorados (estancia de cuatro años) y cursos de investigación (duran seis meses a un año).