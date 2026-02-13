Abren convocatoria para beca de posgrado en Corea: postula hasta el 25 de febrero

Oportunidades para estudiar en Corea. | Imagen generada con inteligencia artificial

Oportunidades para estudiar en Corea. | Imagen generada con inteligencia artificial

La República de Corea abrió una convocatoria internacional dirigida a ciudadanos peruanos interesados en cursar estudios de posgrado completamente financiados. La iniciativa forma parte del programa Global Korea Scholarship (GKS), mecanismo que busca fortalecer la cooperación académica y cultural mediante la formación de talento extranjero en universidades coreanas de alto nivel.

El plazo máximo para presentar la documentación vence el 25 de febrero. El proceso se realiza de manera virtual y no contempla ningún pago por inscripción. Quienes resulten seleccionados podrán optar por programas de maestría con duración de dos años o doctorado de tres años, además de un período adicional destinado al aprendizaje del idioma coreano.

Beneficios integrales y cobertura completa

La subvención incluye matrícula total, pasajes aéreos de ida y retorno, asignación mensual para manutención, seguro médico y curso intensivo de lengua local durante un año previo al inicio de clases regulares. Este respaldo económico permite que los participantes se concentren exclusivamente en su formación académica sin asumir gastos significativos.

En total, se han destinado ocho vacantes para el Perú. Los aspirantes podrán elegir entre diversas instituciones superiores del país asiático, reconocidas por su desarrollo tecnológico e innovación científica.

Requisitos y perfil solicitado

Entre las condiciones establecidas figuran contar con nacionalidad peruana, tener menos de 40 años al momento de postular, poseer grado universitario o acreditar próxima culminación antes de julio de 2026 y demostrar alto rendimiento. Asimismo, se exige certificado médico que acredite buena salud física y mental.

El dominio del inglés resulta indispensable, acreditado mediante exámenes internacionales como TOEFL o IELTS. Además, poseer certificación Topik en idioma coreano otorga puntaje adicional durante la evaluación.

Difusión y orientación para interesados

Aunque el financiamiento no proviene del Estado, el Pronabec difunde la oportunidad a través de sus canales oficiales para ampliar el acceso a alternativas educativas. Esta convocatoria representa una ocasión estratégica para profesionales que buscan especialización en un entorno altamente competitivo.

