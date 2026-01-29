Puno: detienen a cinco extranjeros que se dedicarían a realizar préstamos “gota a gota”

Entre los detenidos hay cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana y un ciudadano de nacionalidad colombiana. Foto: PNP

La madrugada de hoy 29 de enero, la Policía Nacional del Perú desarticuló en Puno a la presunta organización criminal “Los Credinorte”, dedicada a la extorsión bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. El operativo se realizó alrededor de las 03:00 horas en la avenida Costanera, a la altura de la intersección con el jirón Túpac Amaru, logrando la captura de varios integrantes extranjeros.

El comandante PNP Unanacha Oviedo William, comisario de la CPNP Puno, informó que fueron detenidos Jonathan Valecillos Contreras (26), Jhonatan José Vásquez Santana (40), Eliezer Lozada Hernández (21), Yenny Celeste Sánchez Piña (26), todos de nacionalidad venezolana, y Yeifer Ramos García (26), de nacionalidad colombiana.

Durante la intervención se incautaron catorce motocicletas comprometidas en diferentes delitos, un vehículo mayor, siete teléfonos celulares, dieciséis tarjetas de la empresa “Credinorte” y catorce espejos de motos. Los objetos fueron verificados por personal de la SECPIRV PNP Puno, confirmando su relación con actividades ilícitas.

Las investigaciones preliminares señalan que la organización estaría vinculada a delitos contra el patrimonio, receptación, falsedad genérica y extorsión. El “gota a gota” consiste en otorgar préstamos rápidos con intereses abusivos y ejercer presión violenta contra quienes no cumplen con los pagos, afectando principalmente a comerciantes y familias vulnerables.

Finalmente, se comunicó al Ministerio Público sobre los hechos y se continúa con las diligencias de ley para determinar la responsabilidad de los detenidos. Las autoridades señalaron que las investigaciones se ampliarán para identificar posibles cómplices y otras ramificaciones de la organización criminal “Los Credinorte”.