Así camuflan drogas y celulares en ingresos a las cárceles

La cuestión no tiene misterio ni complejidad: mientras las visitas de algunos internos intentan pasar celulares en panes para hamburguesas la droga es oculta en las partes íntimas. Cualquier método para llevar cocaína y aparatos móviles en uno u otro penal es válido, no importa cuánto se tenga que forzar la imaginación.

Celular de alta gama o simple, cargadores y accesorios; cocaína en polvo o líquida, mezclada o de alta pureza.

En Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que durante el ingreso de las visitas y paquetes al penal de Huacho, agentes de seguridad de ese establecimiento frustraron el ingreso de 2 teléfonos celulares que estaban ocultos dentro de panes.

Una mujer intervenida fue identificada como Martha Chávez Obispo. Ella pretendió ingresar un celular Smartphone y un celular tradicional con teclas camuflado en bolsas transparentes que contenían panes para hamburguesa. “Fue con el objetivo de ser ingresado a un economato, espacio de venta de alimentos dentro de los penales”, explicó un agente.

Detalló que Chávez Obispo se encontraba registrada como responsable del ingreso de paquetes al economato del pabellón N° 03, cuyo representante es el interno, Lucio Alberto Tello Carmelo.

Otra intervención fue durante el día de visita en el penal Miguel Castro Castro, cuando agentes del Grupo de Operaciones Especiales GOES del Inpe detuvieron a dos visitantes que pretendían ingresar droga en sus partes íntimas.

Una de ellas, María Alejandra Sánchez Arribasplata llevaba camuflada un paquete tubular forrado con papel aluminio. Según se informó visitaba a su hermano, el interno Frank Jairo Sánchez Taricuarima recluido en el Pabellón N° 08 y sentenciado por del delito de homicidio.

Así también, agentes del GOES intervinieron a la visitante Estefanny Brigite Gómez Noriega, por habérsele encontrado otro paquete tubular forrado con papel aluminio y plástico.

Gómez Noriega intentó ingresar al recinto penitenciario como conviviente del interno Héctor Temoche Martínez sentenciado por del delito de robo agravado. Él permanece recluido en el pabellón N° 10.

El Inpe exhorta a los visitantes que el ingreso de objetos y/o sustancias prohibidas tiene como sanción una pena privativa de la libertad de 2 hasta 20 años.