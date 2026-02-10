HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Sorteo de la Kábala HOY martes 10 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

La Kábala anuncia su próximo sorteo este martes 10 de febrero, con un pozo histórico acumulado de más de 6 millones de soles. Los números ganadores se revelarán en las próximas horas.

Resultados de la Kábala hoy martes 10 de enero.
Resultados de la Kábala hoy martes 10 de enero. | Foto: Kábala

Este martes 10 de febrero, la Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de S/ 6.313.649. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba' es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Sorteo de La Tinka HOY domingo 8 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 8 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Sorteo de La Kábala HOY 7 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO

Sorteo de La Kábala HOY 7 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

LEER MÁS
Cancelan vuelos en Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa: neblina causa reprogramaciones

Cancelan vuelos en Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa: neblina causa reprogramaciones

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Vladimir Cerrón reaparece en vivo desde la clandestinidad y confirma que está en el Perú: "No huyo de la justicia"

Rosangella Barbarán habría infringido la neutralidad electoral, advierte informe de fiscalización del JEE

Sociedad

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Cortes de luz en Arequipa: conoce horarios y distritos afectados hasta el 13 de febrero, según Seal

Temblor HOY, 10 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón reaparece en vivo desde la clandestinidad y confirma que está en el Perú: "No huyo de la justicia"

Rosangella Barbarán habría infringido la neutralidad electoral, advierte informe de fiscalización del JEE

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025