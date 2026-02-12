HOYSuscripcion LR Focus

Temblor HOY en Perú, 12 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor HOY, 12 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?
Temblor HOY, 12 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo? | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los temblores en Perú no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

