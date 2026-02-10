HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor HOY, 10 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú 10 de febrero 2026.
Temblor en Perú 10 de febrero 2026. | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 9 de febrero, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 9 de febrero, según IGP?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 8 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 8 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 7 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 7 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

LEER MÁS
Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Técnico de 2 de Mayo ya sabe festejar en Perú: la vez que visitó Lima por Copa Libertadores y clasificó contra todo pronóstico

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 10 de febrero, según Jhan Sandoval

'Cielo para dos' temporada 5 capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el reality coreano con las parejas finales

Sociedad

Habla el vendedor ambulante que salvó la vida a niños en playa de Barranca: "No lo pensé dos veces"

PNP asegura que chofer asesinado en Santa Anita era extorsionador: familia y compañeros de víctima piden rectificación

Explosión de embarcación cargada de combustible deja seis heridos en Iquitos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra denuncia a funcionarios del INPE por presunto abuso de autoridad

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025