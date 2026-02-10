En horas de la tarde de este martes 10 de febrero, la cuadra 17 de la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, se convirtió en escenario de una balacera que alertó a vecinos y pasajeros. Según testigos, un automóvil negro se estacionó cerca de un bus de la empresa Transporte Pesquero y desde allí uno de sus ocupantes efectuó disparos al aire mientras la unidad recogía y dejaba pasajeros.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños materiales. Sin embargo, la presencia de proyectiles y la proximidad de los disparos al vehículo generaron preocupación entre la comunidad y los trabajadores del transporte público, ya que la empresa ha sido víctima de ataques recientes relacionados con extorsión.

Según el reporte de la Municipalidad de Pueblo Libre, el bus circulaba por la avenida Bolívar cuando se escucharon hasta 2 disparos, información que también fue confirmada por el chofer del vehículo. “El conductor me dice que le venían persiguiendo en un auto blanco”, señala el informe municipal. Asimismo, se indica que el vehículo sospechoso huyó por la calle Alfredo Cadenas con dirección a la avenida Clement.

La Policía Nacional indicó que los disparos fueron realizados al aire desde un vehículo blanco, marca Hyundai, cuyos ocupantes no pudieron ser plenamente identificados. El informe también detalla que no hubo impactos de bala al vehículo ni heridos, y que el conductor fue trasladado posteriormente a la comisaría de Pueblo Libre para continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades confirmaron que el hecho es investigado como un posible acto de extorsión contra la empresa y no descartan que esté vinculado a recientes amenazas, por lo que se vienen realizando las pericias para identificar a los responsables y reforzar la seguridad en la zona.

Un chofer de la empresa Transporte Pesqueros, identificado como Bonet Miraval Camones (31), falleció tras ser baleado la tarde del sábado en el distrito de Santa Anita, en la intersección de la avenida Túpac Amaru con el pasaje Lobatón. Según el testimonio del cobrador, el ataque ocurrió de forma repentina cuando un sujeto se acercó corriendo al vehículo, disparó contra el conductor y huyó a pie.

La empresa Transporte Pesqueros, que cubre la ruta Ceres–Callao, ya había denunciado amenazas en meses anteriores e incluso paralizó sus labores en noviembre de 2025 tras recibir intimidaciones armadas por parte de extorsionadores que exigían pagos ilegales.

