El parque temático Z Park se encuentra en la fase final de su construcción. | Foto: composición LR/Municipalidad Distrital de San Antonio

El parque temático Z Park se encuentra en la fase final de su construcción. | Foto: composición LR/Municipalidad Distrital de San Antonio

En la región de Moquegua se proyecta la implementación de un parque temático llamado Z Park, inspirado en Dragon Ball Z, que contará con 30 esculturas de personajes de la popular serie animada, distribuidas en un área total de 5.601 metros cuadrados. La iniciativa busca convertirse en un nuevo atractivo turístico y cultural para la zona, dirigido tanto a fanáticos del anime como al público en general.

Estos son algunos de los personajes del popular anime japonés que han sido incorporados en la infraestructura del parque temático Z Park. Foto: Municipalidad Distrital de San Antonio.

¿En qué fase se encuentra la construcción del Z Park?

De acuerdo con la información oficial del proyecto, la obra representa una inversión de S/26.582.900,89, financiada íntegramente con recursos municipales, y registra a la fecha un avance del 48%. En esta etapa, ya se ha culminado la infraestructura base, que incluye las edificaciones principales, una zona de juegos inflables, un cartódromo, áreas de juegos electrónicos, un pabellón de servicios y la zona temática Kame House, proyectada como uno de los principales atractivos del futuro parque temático.

TE RECOMENDAMOS KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué otros espacios se proyecta completar el nuevo parque temático Z Park?

La municipalidad de Moquegua tiene previsto que la apertura del Z Park generará un impacto positivo en la economía local, lo que impulsará en la culminación de otros aspectos relevantes como:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Emprendimientos gastronómicos

Servicios turísticos

Comercio relacionado a cultura pop

Actividades recreativas

El parque temático se perfila como un futuro atractivo que podría dinamizar la economía del distrito de San Antonio, donde se ubica este nuevo proyecto. Además, una vez concluido, se contempla posicionar a la región de Moquegua como un destino innovador.

Hacia la recta final: el Z Park se acerca a su habilitación total

Al estar casi en la mitad de la construcción del complejo, el equipo de 44 trabajadores ha incluido la instalación de juegos modulares, enchapes, vaciado de veredas, acondicionamiento del puente metálico, entre otras labores.

Una vez que se termine por completo la infraestructura, el distrito de San Antonio, en Moquegua, se prepara para recibir a miles de visitantes y fanáticos del anime, quienes encontrarán en este parque temático un espacio único en el sur del Perú.