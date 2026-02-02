Presidente de la Corte de Moquegua destaca avances en acceso a la justicia y metas institucionales para el 2026

En el marco de la Reunión Anual 2026 de presidentas, presidentes, administradores y administradoras de las Cortes Superiores de Justicia del país, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, doctor Jorge Guillermo Fernández Ceballos, destacó los principales logros alcanzados durante el año 2025 en materia de acceso a la justicia, así como las metas institucionales proyectadas para el presente año.

Durante la entrevista, el magistrado informó que su gestión ha priorizado la descentralización de los servicios judiciales mediante la suscripción de convenios para la instalación de módulos de atención virtual en zonas alejadas de la región, como Carumas, Chojata y Calacoa. Asimismo, anunció que próximamente se concretarán acuerdos similares en los distritos de Torata, Samegua y Los Ángeles.

“El objetivo de estos módulos es facilitar el acceso de la población a los servicios judiciales, permitiendo la presentación de demandas, especialmente en procesos de alimentos y familia, así como el seguimiento de expedientes y la coordinación con la defensa pública”, señaló.

El doctor Fernández Ceballos explicó que, a través de estas plataformas virtuales, los usuarios pueden realizar diversos trámites, como solicitudes de antecedentes penales, certificados y consultas sobre el estado de sus procesos, contribuyendo así a reducir las barreras geográficas y económicas.

En relación con las metas para el año 2026, el presidente de la Corte destacó la implementación de plazos definidos para la tramitación de procesos en las tres salas superiores del distrito judicial de Moquegua, con la finalidad de garantizar mayor celeridad y transparencia.

“Estamos estableciendo plazos claros desde el ingreso del expediente hasta la realización de la audiencia y su resolución, lo que permitirá que los ciudadanos conozcan con precisión el tiempo estimado de duración de sus trámites”, afirmó.

Asimismo, precisó que esta medida responde a un enfoque de justicia abierta y gobierno transparente, permitiendo que los usuarios cuenten con información objetiva sobre los tiempos procesales, los cuales varían según la naturaleza de cada caso.

Respecto a su participación en la reunión anual, el titular del distrito judicial resaltó la importancia de fortalecer la producción jurisdiccional en materia penal, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la doctora Elvia Barrios, así como la adecuada gestión del presupuesto institucional.

Finalmente, informó que la Corte de Moquegua viene desarrollando prácticas de rendición de cuentas ante los jueces superiores en Sala Plena, así como la elaboración de un calendario anual de actividades, el cual servirá como instrumento de continuidad para las próximas gestiones.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con una justicia más accesible, eficiente y transparente al servicio de la ciudadanía.