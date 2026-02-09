Corte de Moquegua impulsa el programa de Justicia de Paz Escolar en diez instituciones educativas

El evento busca fortalecer la convivencia y promover una cultura de paz. Fuente: Difusión.

El evento busca fortalecer la convivencia y promover una cultura de paz. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrolló una jornada de asistencia técnica sobre el Programa de Justicia de Paz Escolar, dirigida a directivos de diez instituciones educativas de la región, con el objetivo de fortalecer la convivencia y promover una cultura de paz en el ámbito escolar.

El evento fue inaugurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr Jorge Guillermo Fernández Zeballos, quien destacó la importancia de formar a los estudiantes en valores, diálogo y solución pacífica de conflictos desde las aulas.

Durante la actividad, el director regional de Educación, Mg Guido Rospigliosi Galindo, expresó su respaldo a la implementación del programa en los colegios de las jurisdicciones de las UGEL Mariscal Nieto e Ilo, reafirmando el compromiso del sector Educación con esta iniciativa.

Expositores y temas abordados

Durante la jornada, se desarrollaron importantes ponencias a cargo de especialistas del sistema de justicia y de instituciones aliadas:

Programa de Justicia de Paz Escolar y Directiva N.° 01-2025-CE-PJ, a cargo de la Dra. Karen Coayla Quispe, jueza de Trabajo de Mariscal Nieto.

N.° 01-2025-CE-PJ, a cargo de la Dra. Karen Coayla Quispe, jueza de Trabajo de Mariscal Nieto. Competencia del Programa de Juez de Paz Escolar y casuística , a cargo de la Dra. Yulemi Pacheco Zapata, jueza de Familia de Mariscal Nieto.

, a cargo de la Dra. Yulemi Pacheco Zapata, jueza de Familia de Mariscal Nieto. Justicia Juvenil Restaurativa , a cargo de la Dra. Katia Guillén Mendoza, fiscal superior de Familia y fiscal responsable del programa.

, a cargo de la Dra. Katia Guillén Mendoza, fiscal superior de Familia y fiscal responsable del programa. Justicia terapéutica y tratamiento de adicciones, mediante una dinámica participativa, a cargo del psicólogo Pierre García Rojas, del Ministerio Público.

mediante una dinámica participativa, a cargo del psicólogo Pierre García Rojas, del Ministerio Público. Prevención e identificación de la violencia escolar, acciones y canales de denuncia, a cargo de la Dra. Reyna Quispe Ancco, coordinadora territorial del Programa Nacional Warmi Ñam del MIMP.

acciones y canales de denuncia, a cargo de la Dra. Reyna Quispe Ancco, coordinadora territorial del Programa Nacional Warmi Ñam del MIMP. Reglas básicas de conciliación , a cargo del conciliador extrajudicial José Alberto Manrique Ramos, de la Defensa Pública de Moquegua.

, a cargo del conciliador extrajudicial José Alberto Manrique Ramos, de la Defensa Pública de Moquegua. Técnicas de conciliación, a cargo del Dr. Fredy Fernández Sánchez, juez superior de la Sala Mixta de Mariscal Nieto.

Cabe resaltar que, a fines del año 2025, la Corte Superior de Justicia de Moquegua y la Dirección Regional de Educación suscribieron un convenio marco y un convenio específico, los cuales permiten el desarrollo y sostenibilidad del programa en las instituciones educativas focalizadas.

Las instituciones educativas pertenecen a las jurisdicciones de Mariscal Nieto e Ilo, en las que se implementará el sistema de justicia de paz escolar con la elección de jueces y secretarios estudiantiles, así como procesos de formación y juramentación programados para los meses de marzo y abril de 2026.Instituciones educativas focalizadas.

Las instituciones educativas seleccionadas para esta primera etapa del programa son:

UGEL Mariscal Nieto:

IE. Modelo de San Antonio

IE. Señor de los Milagros

IE. Manuel Camilo de la Torre

IE. Simón Bolívar

IE. Daniel Becerra Ocampo

UGEL Ilo:

IE. Jorge Basadre Grohmann

IE. Almirante Miguel Grau Seminario

IE. Américo Garibaldi

IE. Daniel Becerra Ocampo

IE. Carlos A. Velásquez

Cronograma de actividades

Como parte del proceso de implementación, se han programado las siguientes acciones:

31 de marzo de 2026: Elección del juez de paz escolar y secretario.

Elección del juez de paz escolar y secretario. Del 1 al 10 de abril de 2026: Formación y capacitación.

Formación y capacitación. 16 de abril de 2026: Juramentación y apertura del libro de actas de conciliación escolar.

Con esta iniciativa, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con el sector Educación para fortalecer la convivencia escolar y contribuir a la formación integral de los estudiantes de la región.