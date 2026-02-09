HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de Moquegua impulsa el programa de Justicia de Paz Escolar en diez instituciones educativas

La Corte Superior de Justicia de Moquegua llevó a cabo una jornada técnica sobre el Programa de Justicia de Paz Escolar, dirigida a diez instituciones educativas de la región.

El evento busca fortalecer la convivencia y promover una cultura de paz. Fuente: Difusión.
El evento busca fortalecer la convivencia y promover una cultura de paz. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrolló una jornada de asistencia técnica sobre el Programa de Justicia de Paz Escolar, dirigida a directivos de diez instituciones educativas de la región, con el objetivo de fortalecer la convivencia y promover una cultura de paz en el ámbito escolar.

El evento fue inaugurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr Jorge Guillermo Fernández Zeballos, quien destacó la importancia de formar a los estudiantes en valores, diálogo y solución pacífica de conflictos desde las aulas.

Durante la actividad, el director regional de Educación, Mg Guido Rospigliosi Galindo, expresó su respaldo a la implementación del programa en los colegios de las jurisdicciones de las UGEL Mariscal Nieto e Ilo, reafirmando el compromiso del sector Educación con esta iniciativa.

Expositores y temas abordados

Durante la jornada, se desarrollaron importantes ponencias a cargo de especialistas del sistema de justicia y de instituciones aliadas:

  • Programa de Justicia de Paz Escolar y Directiva N.° 01-2025-CE-PJ, a cargo de la Dra. Karen Coayla Quispe, jueza de Trabajo de Mariscal Nieto.
  • Competencia del Programa de Juez de Paz Escolar y casuística, a cargo de la Dra. Yulemi Pacheco Zapata, jueza de Familia de Mariscal Nieto.
  • Justicia Juvenil Restaurativa, a cargo de la Dra. Katia Guillén Mendoza, fiscal superior de Familia y fiscal responsable del programa.
  • Justicia terapéutica y tratamiento de adicciones, mediante una dinámica participativa, a cargo del psicólogo Pierre García Rojas, del Ministerio Público.
  • Prevención e identificación de la violencia escolar, acciones y canales de denuncia, a cargo de la Dra. Reyna Quispe Ancco, coordinadora territorial del Programa Nacional Warmi Ñam del MIMP.
  • Reglas básicas de conciliación, a cargo del conciliador extrajudicial José Alberto Manrique Ramos, de la Defensa Pública de Moquegua.
  • Técnicas de conciliación, a cargo del Dr. Fredy Fernández Sánchez, juez superior de la Sala Mixta de Mariscal Nieto.

Cabe resaltar que, a fines del año 2025, la Corte Superior de Justicia de Moquegua y la Dirección Regional de Educación suscribieron un convenio marco y un convenio específico, los cuales permiten el desarrollo y sostenibilidad del programa en las instituciones educativas focalizadas.

Las instituciones educativas pertenecen a las jurisdicciones de Mariscal Nieto e Ilo, en las que se implementará el sistema de justicia de paz escolar con la elección de jueces y secretarios estudiantiles, así como procesos de formación y juramentación programados para los meses de marzo y abril de 2026.Instituciones educativas focalizadas.

Las instituciones educativas seleccionadas para esta primera etapa del programa son:

UGEL Mariscal Nieto:

  • IE. Modelo de San Antonio
  • IE. Señor de los Milagros
  • IE. Manuel Camilo de la Torre
  • IE. Simón Bolívar
  • IE. Daniel Becerra Ocampo

UGEL Ilo:

  • IE. Jorge Basadre Grohmann
  • IE. Almirante Miguel Grau Seminario
  • IE. Américo Garibaldi
  • IE. Daniel Becerra Ocampo
  • IE. Carlos A. Velásquez

Cronograma de actividades

Como parte del proceso de implementación, se han programado las siguientes acciones:

  • 31 de marzo de 2026: Elección del juez de paz escolar y secretario.
  • Del 1 al 10 de abril de 2026: Formación y capacitación.
  • 16 de abril de 2026: Juramentación y apertura del libro de actas de conciliación escolar.

Con esta iniciativa, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con el sector Educación para fortalecer la convivencia escolar y contribuir a la formación integral de los estudiantes de la región.

Notas relacionadas
UTC derrotó 3-2 a CD Moquegua y es el único líder de la tabla en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

UTC derrotó 3-2 a CD Moquegua y es el único líder de la tabla en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Indecopi impone multa de más de S/ 400.000 a municipio por operar grifo sin autorización legal

Indecopi impone multa de más de S/ 400.000 a municipio por operar grifo sin autorización legal

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Moquegua destaca avances en acceso a la justicia y metas institucionales para el 2026

Presidente de la Corte de Moquegua destaca avances en acceso a la justicia y metas institucionales para el 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de Moquegua impulsa el programa de Justicia de Paz Escolar en diez instituciones educativas

Estos son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050: ¿Perú figura en la lista?

Tabla actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2026: posiciones tras los resultados de la segunda etapa

Judicialidad

Jueza de Flagrancia sentenció a pena efectiva a sujeto que robó supermercado

Integrantes de una banda de robacables fueron condenados por Unidad de Flagrancia del Santa

Corte de La Libertad capacita a la PNP en fortalecimiento del proceso penal en flagrancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación preliminar contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025