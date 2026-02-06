HOYSuscripcion LR Focus

Día Nacional del Pisco Sour: las celebraciones que desarrollarán en regiones del Perú

Ica, Piura y Moquegua festejarán con ferias, concursos y actividades culturales, atrayendo tanto a locales como a turistas en un homenaje al famoso cóctel peruano.

Día Nacional del Pisco celebrará diversas actividades en distintas regiones del Perú.
Día Nacional del Pisco celebrará diversas actividades en distintas regiones del Perú. | Composición LR | Hanslitt Cruzado

Las celebraciones por el Día Nacional del Pisco Sour 2026 se desarrollan a nivel nacional con una amplia agenda de actividades programadas entre el 7 y el 8 de febrero, teniendo como fecha central el sábado 7 de febrero, día en el que se rinde homenaje al cóctel bandera del Perú. Durante estas fecha, Lima y diversas regiones del país concentran festivales, ferias gastronómicas, concursos y presentaciones artísticas que buscan revalorar el pisco, promover su consumo responsable y fortalecer la actividad vitivinícola y turística.

En la capital, la jornada principal se concentra este sábado 7 de febrero en la Plaza de Armas, donde la Municipalidad de Lima organiza el Festival del Pisco Sour. El evento reúne a productores de esta bebida y emprendedores gastronómicos en una feria que incluye propuestas culinarias y artesanales, así como degustaciones gratuitas de pisco sour y chilcano. A lo largo de la jornada se desarrollan concursos, entre ellos el denominado “Mejor Pisco Sour Innovador”, además de conciertos y presentaciones artísticas dirigidas al público en general.

Diversos distritos de Lima celebran Día del Pisco Sour

Paralelamente, distintos distritos de la capital se suman a la celebración con actividades descentralizadas. En Pueblo Libre, el Festival del Pisco Sour se realiza del 6 al 8 de febrero en el Parque 3 de Octubre, con una programación que incluye múltiples shows y presentaciones en vivo desde la mañana hasta la noche, acompañados de música criolla, tropical y otras expresiones culturales, con ingreso libre.

En Surco, el XX Festival del Pisco Sour se desarrolla también entre el 6 y el 8 de febrero en el Parque de Atracciones Voces, con una oferta que integra gastronomía, bebidas y artesanía, así como el concurso al mejor pisco sour, la participación de artistas nacionales y la instalación de más de 35 stands con productos típicos. En tanto, en Barranco, las celebraciones se concentran en el Parque Municipal, donde se instala una feria con degustaciones y la participación de más de 50 productores pisqueros, acompañadas de música y espectáculos artísticos programados en torno al 7 de febrero.

Las regiones productoras y otros puntos del país también celebran esta fecha con actividades propias. En la región Ica, una de las principales zonas vitivinícolas del país, las celebraciones se realiza el 7 de febrero de manera simultánea en todas sus provincias. La programación incluye degustaciones, concursos, pasacalles, conciertos y ferias gastronómicas, mientras que en la ciudad de Ica se desarrolla una feria vitivinícola con música en vivo como parte del evento central.

En el distrito turístico de Paracas, las actividades de la Miss Pisco Sour Paracas 2026 continúan el 7 de febrero con pasacalles, presentaciones culturales y un homenaje al pisco sour en el Boulevard de El Chaco, dirigido tanto a la población local como a los visitantes.

En el sur, la región Moquegua extiende las celebraciones hasta el domingo 8 de febrero, fecha en la que se realiza en la ciudad de Ilo el Sour Fest Ilo 2026, evento que incluye el concurso al mejor pisco sour, una feria gastronómica, presentaciones de música en vivo y exposición de artesanía, con actividades desarrolladas frente al mar.

